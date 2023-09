Schmeichel færdig i Nice

Kasper Schmeichel har spillet sin sidste kamp i Nice og fri til at finde en ny klub

Den danske landsholdsmålmand har fået ophævet sin kontrakt i Nice.

Det oplyser klubben.

Derved er den 36-årige landsholdskeeper fri til at finde en ny arbejdsgiver.

Det var ellers lidt af et drømmeskifte, da Kasper Schmeichel sidste sommer skiftede fra Leicester til Nice på en treårig aftale.

Kasper Schmeichel er på klubjagt. Foto: Lee Smith

Men det blev et kort ægteskab mellem parterne. Ét år og 36 kampe. Mere blev det ikke til for Kasper Schmeichel i Nice.

Nice fik danskeren for blot 7,5 mio. kr. og sparer derved lønnen i to år på danskeren, der aldrig for alvor faldt til i klubben.

Med ophævelsen er Kasper Schmeichel fri på markedet til at finde en ny klub.

Han er derved ikke stresset af, at transfervinduet lukker ved midtnat de fleste steder i Europa.

Nu kan Kasper Schmeichel stille og rolig skifte til en klub, hvor han samtidig har den rigtige fornemmelse for, at det er her fremtiden ligger.

Kasper Schmeichel har længe været nævnt på rygteplan til FC København, som den direkte afløser for Kamil Grabara, men alt tyder på, at polakken bliver i FCK.

Og så bliver næste destination ikke den danske hovedstad. For Kasper Schmeichel skal ikke være andetvalg.

Det kan blive et retur til England, hvor Kasper Schmeichel i mange år havde stor succes i Leicester, som han både vandt Premier League og FA Cupen med.

Men her ligger fremtiden heller ikke, hvor Mads Hermansen nu er klubbens førstemålmand.

Han har været nævnt i både Nottingham Forest og Chelsea, uden at det har ført til konkrete forhandlinger.

Kasper Schmeichel er fri til at finde en ny klub efter kontrakten er ophævet med Nice. Foto: Claus Bonnerup

På trods af, at Kasper Schmeichel snart fylder 37, er han transferfri og derved skal en ny klub ikke betale for at skrive kontrakt med ham.

Efter planen stiller Kasper Schmeichel mandag i landsholdslejren, hvor han skal forberede sig frem mod de næste uges kampe mod San Marino og Finland.

Ved tirsdagens udtalelse ville landstræner Kasper Hjulmand ikke fortælle, hvem han foretrækker som førstemålmand til de to kampe.

Men han ville gerne erkende, at det kan blive et problem, hvis ikke Kasper Schmeichel får kontinuerlig spilletid i den kommende tid.

Omvendt havde landstræneren slet ikke overvejet at droppe Kasper Schmeichel, fordi han har været i klemme og ikke spillet i Nice.

- Kasper har været en vigtig brik for os. Han har nærmest været identiteten på vores hold. Han er en fantastisk person med en enorm personlighed, sagde Kasper Hjulmand ved den lejlighed.

Kasper Schmeichel bliver i den grad presset bagfra, hvor Frederik Rønnow har vist storspil mellem stængerne for Union Berlin her i starten af den nye sæson.