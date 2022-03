Schmeichel kritiseres på ny for Putin-billeder: - En lille smule uretfærdigt

Peter Schmeichel blev for fire år siden kritiseret for at sælge sin sjæl til russisk propaganda, og nu er kritikken blusset op igen. Ekstra Bladet tog derfor ud til hans hjem for at få svar

I 2018 var Peter Schmeichel fyr og flamme med Vladimir Putin, da han rejste Rusland rundt på den statskontrollerede tv-kanal Russia Todays regning og fremviste VM-værtsbyerne.

I 2022 bag hegnet til sin villa på Strandvejen i Nordsjælland forstår han til gengæld ikke, at han skal stå til regnskab for de billeder af ham og den russiske præsident, som igen florerer på de sociale medier i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

- Jeg er jo en del af FIFA’s Legend Scheme, og det er der, billederne med Putin kommer fra. Vi var mange, der var derinde, og det er fire år siden. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det, som er sket, er sket, siger han fra den anden side af det gitterhegn, som Ekstra Bladet står foran.

Ekstra Bladet tog turen til det nordsjællandske for at forsøge at få svar på det, som mange uden held har efterspurgt de seneste dage. Svar på, hvad målmandslegenden tænker om den tjans, han tog tilbage i 2018, nu hvor Putin med bomber og missiler invaderer Ukraine og sender millioner af mennesker på flugt.

- Det, der foregår, kunne jeg ikke forestille mig for fire år siden og heller ikke for bare to uger siden. Det tror jeg ikke, der var nogen, der kunne. Så at placere mig i et eller andet ansvar for noget, som er foregået i 2018, det synes jeg vil være rigtig, rigtig forkert og rigtig trist for mig.

Peter Schmeichel og flere andre legender mødtes med Vladimir Putin i Kreml i forbindelse med VM-slutrunden i 2018. Foto: Ritzau/Scanpix

I de seneste dage er det 58-årige danske fodboldikon ellers på ny blevet kritiseret for det, han foretog sig i forbindelse med VM i fodbold i 2018.

Her var landsholdskoryfæet på visit i Kreml sammen med flere andre fodboldstjerner, hvor han storsmilende stillede op til fotos og spiste flødeskumskage med den russiske præsident.

Samtidig havde danskeren også optrådt som vært på den statskontrollerede tv-kanal Russia Today med sit helt eget program – ’The Peter Schmeichel Show’ – hvor han inden og under slutrunden blandt andet rejste rundt til de forskellige russiske værtsbyer.

Det medførte en storm af kritik mod den danske stjerne, der blandt andet fik eksperter til at udtale, at han ’havde solgt sin krop og sjæl til russisk propaganda’.

Dengang var Peter Schmeichel uenig i kritikken og udtalte i et mailsvar til Go’ Morgen Danmark, at han hverken havde en holdning til det ene eller det andet, men blot elskede fodbold, uanset hvor det blev spillet.

Men hvad med nu?

Hvad med nu, hvor Peter Schmeichel og resten af verden kan se, hvordan ukrainerne bliver bombarderet af Putins russiske tropper, der er i gang med at overtage landet. Fortryder han, at han gjorde det?

- Det er da klart, at når han gør det, og Rusland gør det, de har gjort nu, så er det jo ikke rart på noget niveau at have været involveret. Men jeg var ikke dybt involveret i noget, og jeg kan ikke gøre noget som helst. Det er fire år siden. Det var en VM-slutrunde i fodbold. Det eneste, jeg gjorde, var at dække en VM-slutrunde i fodbold, og det er det, jeg altid kun gør. Jeg blander mig aldrig i noget som helst andet.

Den russiske præsident modtog også en trøje i forbindelse med mødet i Kreml i Moskva. Foto: Alexei Druzhinin/AP

- Forstår du dem, der siger, at du var en del af Putins propaganda?

- Der er jo ikke nogen tvivl om….jamen, det kan jeg ikke stå at svare på, fordi hvis jeg siger det, så giver jeg dig en overskrift, ikk? Det kan jeg love dig for. For hvis jeg siger det, så bliver det overskriften. Vi kan lave et væddemål…Men det, jeg gjorde fra fire år siden, har jo intet at gøre med det, der foregår i dag.

- Forstod du kritikken dengang?

- Jeg var meget overrasket over, hvor massiv kritikken var dengang, og jeg kan godt forstå, at nogle mennesker har haft den holdning. Det, der var hårdest og sværest at acceptere, var politikerne, som jo selv har været med til at træffe afgørelser, der har været til fordel for Rusland – blandt andet i forhold til gas. Men det gider jeg simpelthen ikke at blande mig i.

- Jeg tog de tæsk, der var dengang, og så har jeg stoppet og lært af det, og nu står I her igen, og det synes jeg er en lille smule uretfærdigt. Og så vil jeg ikke sige mere.

