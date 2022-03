Schmeichels søforklaring: Dét glemmer han lige

Peter Schmeichel mener ikke, at han i dag bør stilles til ansvar for sin Rusland-rundtur i 2018, men ifølge en ekspert tager han fejl

Forkert, uretfærdigt og trist.

Det var nogle af de ord, som Peter Schmeichel tirsdag brugte over for Ekstra Bladet, da han i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine blev bedt om at stå til ansvar for noget, han gjorde i 2018.

Det var en anden tid, mener han. Men sådan kan man ikke stille det op.

Det siger professor i idrætshistorie på Københavns Universitet, Hans Bonde, der allerede i 2018 var klar i spyttet og mente, at landsholdskoryfæet ’havde solgt sin krop og sjæl til russisk propaganda’, efter han tog et job for det statskontrollerede russiske medie Russia Today i forbindelse med VM i fodbold.

- Han siger, at man i 2018 ikke kunne vide det, som vi ved i dag. Og det har han fuldstændig ret i, men vi vidste rigtig meget om, hvordan Vladimir Putin brugte sporten til at forbedre sit omdømme allerede dengang, hvis blot man ville åbne øjnene.

Artiklen fortsætter under billedet..

Peter Schmeichel besøgte i 2018 Vladimir Putin i Kreml, ligesom han i forbindelse med VM-slutrunden var vært på russisk stats-tv. Foto: Alexei Druzhinin/Ritzau Scanpix

Idrætshistorikeren mener dermed, at det er for letkøbt, at den 58-årige danske legende undskylder sig med, at han ikke kunnet have forestillet sig det, som hele verden ser på i Ukraine i disse dage.

Her er det også vigtigt at notere, at Vladimir Putin allerede dengang havde ageret særdeles aggressivt over for Vesten.

I 2008 angreb Rusland således Georgien, ligesom de i 2014 annekterede Krim-halvøen.

Derudover havde præsidenten også på det sportslige plan for længst forbrudt sig mod alle normer og regler, pointerer Hans Bonde.

- Vi vidste jo også, hvordan den systematiske statsdoping havde haft betydning for Ruslands placering, som en af de bedste sportsnationer omkring OL i Sotji i 2014. Så han har faktisk ikke ret i, at vi ikke vidste nok dengang til at holde fingrene væk fra Putins idrætspolitik.

Professoren glæder sig dog alligevel over, at Schmeichel med sine seneste udtalelser til Ekstra Bladet er blevet klogere.

- Man må notere sig, at Peter Schmeichel har lært noget af det, han foretog sig i 2018, og at han ikke vil gøre det igen.

Men i samme ombæring har Hans Bonde et enkelt spørgsmål, som han rigtig gerne vil have den danske målmandskæmpe til at svare på:

- Jeg vil da gerne vide, om Peter Schmeichel har overvejet at donere det sikkert anseelige beløb, som han har fået for at indgå i Putins sportspropaganda, til de krigsramte ukrainere.