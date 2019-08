Se billederne: Fru Ronaldo viser undertøjet

Cristiano Ronaldos kæreste, Georgina Rodriguez, har smidt noget af en bombe ud på internettet.

For mens partneren har travlt med at tilstå, hvordan han har grebet dybt i lommerne for at indgå forlig, så han undgår en ubehagelig retssag om voldtægt, har Rodriguez lagt billeder ud af sig selv iklædt kun undertøj.

Det har hun gjort på Instagram, hvor hun i skrivende stund har 12.6 millioner følgere.

På Rodriguez' Instagram-konto kan man se flere skud fra lanceringen af undertøjskollektionen.

Påfaldende timing

Timingen for lanceringen må siges at være påfaldende. For den falder næsten samtidig med Ronaldos tilståelse tidligere tirsdag.

Her indrømmede den 34-årige verdensstjerne, at han har betalt 2,5 millioner kroner til en kvinde, der har anklaget ham for voldtægt.

Der er tale om en sag, hvor Ronaldo blev beskyldt for at have voldtaget en amerikansk kvinde i forbindelse med et besøg i Las Vegas.

Man kan spekulere i, om undertøjs-lanceringen er timet således, at den skal drage opmærksomhed fra sagen om Ronaldos tilståelse.

Dramatisk udvikling: Ronaldo erkender - betalte for tavshed

Georgina Rodriguez og Cristiano Ronaldo har dannet par siden 2017. Samme fødte Rodriguez parrets barn, der er Ronaldos andet. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Rodriguez kan dog snildt prale med, at hun tager sig bedre ud på de sociale medier end Ronaldo for tiden.

I sidste uge kom en reklame frem, hvor Ronaldo optræder, eller hvad man kan kalde det, for Shopee, en digital handelsplatform fra Singapore.

Hvor godt Ronaldo lykkedes med sin dans, kan du selv vurdere i videoen herunder.

'CR7' er i gang med at forberede sig til den nye Serie A-sæson, der løber af stablen denne weekend.

Ronaldo og Juventus skal i første spillerunde møde Parma og danske Andreas Cornelius. Her skal de altså indlede deres titelforsvar på udebane.

