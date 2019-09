Se billederne: Maradona i tårer - hyldet af 31.000

Diego Maradona er det levende bevis på, at du ikke nødvendigvis bliver en god træner, fordi du har været en god spiller…

Den 58-årige argentiner var engang verdens bedste spiller, men hans trænerkarriere skriver sig ikke ind i fodboldhistorien.

Alligevel er Diego Maradona stadig efterspurgt, og bedømt på modtagelsen af ham er tilhængerne af Gimnasia y Esgrima La Plata i hvert fald ellevilde med klubbens trænervalg.

Omkring 31.000 mødte søndag op Estadio Juan Carmelo Zerillo, da den argentinske fodboldgud søndag blev præsenteret som ny træner i Gimnasia.



Diego Maradonas præsentation 1 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 2 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 3 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 4 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 5 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 6 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 7 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 8 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 9 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 10 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 11 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 12 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 13 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 14 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 15 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 16 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 17 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix 18 af 18 Foto: Alejandro Pagni/AFP/Ritzau Scanpix

Klubben ligger sidst i den bedste argentinske række, men nu er frelseren kommet, og det var også sådan, at han blev behandlet.

’Olé, olé, olé, olé … Diego, Diego’, sang de begejstrede Gimnaisa-tilhængere, da Maradona blev kørt ind på banen i en golfbil.

Maradona kæmpede med tårerne og gav en bombastisk tale til det næsten fyldte stadion, hvor han lovede, at goder tider var på vej.

- Jeg kommer ikke til at misse en eneste træning. Her kommer du til at træne, og de, der ikke træner, spiller ikke. De, der ikke løber, spiller ikke!

- Om Gud vil ... Gimnasia er reddet! skrålede Maradona, der er vant til, at der altid er et kæmpe postyr omkring hans person, men alligevel ikke havde forventet sådan en velkomst:

- Jeg kunne ikke tro det, da jeg så alt det. Jeg kan ikke med ord forklare, hvad jeg føler. Da jeg kom ind, begyndte jeg at græde.

Diego Maradona forlod i juni den mexicanske 2. divisionsklub Dorados de Sinaloa af helbredsmæssige årsager, efter oprykningen glippede.

Maradonas trænerkarriere Textil Mandiyú - Argentina (okt. 1994-dec. 1994)

Racing Club - Argentina (jan. 1995-marts 1995)

Argentinsk landstræner (okt. 2008-juli 2010)

Al-Wasl - Forenede Arabiske Emirater (maj 2011-juli 2012)

Al-Fujairah SC - Forenede Arabiske Emirater (maj 2017-april 2018)

Dorados de Sinaloa - Mexico (sep. 2018-juni 2019)

Jobbet i Gimnasia er fodboldlegendens første i hjemlandet, siden han stoppede som landstræner efter VM-slutrunden i 2010.

Det har været en drøm for ham at blive klubtræner i Argentina. At det ikke er sket før nu, skyldes - ifølge Maradona - at Sepp Blatter, tidligere FIFA-præsident, og den nu afdøde præsident for det argentinske fodboldforbund, Julio Grondona, har forhindret det.

- Selvfølgelig ville jeg træne i Argentina, men der var to mennesker, Blatter og Grondona, der forpestede klubpræsidenterne, så de ikke ville ansætte mig, siger Diego Maradona.

Gimnasia har kun fået et point i sæsonens første kampe, men kan nu ifølge Maradona se frem til at blive reddet.

Verdens muligvis bedste spiller igennem tiderne har fået en aftale med klubben, der gælder resten af sæsonen.

Han har første kamp på trænerbænken 15. september mod Racing Club.

Anbefaler nyt job til Ståle: - Har været længe nok i København

Se også: Dansk fodboldspiller i knibe: Klubpræsident truede min søn

Se også: - Christian er kun et menneske

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland