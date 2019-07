Se pop-babe give verdensmester fræk lapdance

De amerikanske fodboldkvinder rider på en stor bølge af succes i hjemlandet for tiden.

Efter den flotte VM-triumf er de blevet hyldet på alle tænkelige platforme, men fredag aften fik landsholdsspilleren Carli Lloyd en noget anderledes hyldest end hidtil.

Lloyd, der udover at være dobbelt verdensmester også har to OL-guldmedaljer på CV'et, havde besluttet sig for at tage til koncert med popsangerinden Jennifer Lopez, der afholdt koncert på Manhattan i New York. Både for at fejre VM-guldet og hendes kommende fødselsdag.

Og det fortryder hun nok ikke.

For Jennifer Lopez er glad for fodbold. Så glad, at Lloyd selvsagt skulle fejres på scenen.

- Jeg har en lille gave til dig. Er du klar? Jeg ved ikke, om du er klar. Men der kommer en lille gave. Faktisk, Carli, så får du to gaver, lød det fra Lopez på scenen, der havde hevet fodboldspilleren op foran publikum.

Herefter forlod Lopez scenen, mens to af danserne låste Lloyd fast til en stol med håndjern. Og så udfoldede showet sig ellers, mens Lopez gav Lloyd ikke bare én lapdance, men hele to af slagsen.



Først til sangen 'Birthday Sex' af Jeremih og siden til sit eget hit 'If You Had My Love'.



(Lloyd er ikke den eneste amerikanske landsholdsspiller, der er i fokus for tiden. Læs om Megan Rapinoes brystsmutter her og den efterfølgende furore her.)

Hele optrinnet blev selvfølgelig fanget på video og er blevet delt på Twitter til stor begejstring for fans.

Også Lloyd lader til at have hygget sig. I hvert fald har hun re-tweetet videoen.

A first for everything https://t.co/WtnFVdi0i7 — Carli Lloyd (@CarliLloyd) July 13, 2019

- Der er en første gang til alting, skriver hun krydret med en lattermild emoji.

Der har været rygter omkring Lloyds landsholdsfremtid, men indtil videre har den snart 37-årige fodboldspiller ikke meldt noget ud officielt.

Det lader dog til, at hun hygger sig ganske fint imellemtiden.

