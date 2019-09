Seere i chok over rygende dreng på stadion - så tog sagen en uventet drejning

Et klip fra tv-dækningen af en tyrkisk velgørenheds-fodboldkamp, der skulle samle penge ind til bekæmpelse af kræft, går lige nu viralt på det sociale medie Twitter.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenlediği maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

Videoen viser nemlig, tilsyneladende, i få sekunder en ung dreng, der sidder og pulser løs på en cigaret på tilskuerrækkerne.

Det fik hurtigt adskillige tyrkiske fodboldfans til at dele klippet på det sociale medie i håb om at finde frem til drengen med den meget dårlige vane.

For hvor var hans forældre, og hvordan kunne de lade ham sidde der og ryge? lød den store undren på Twitter, mens Green Crocodiles vandt 2-1 ovre Fenerbahce.

Men alt var tilsyneladende ikke ikke helt, som det så ud.

For inden længe havde fodboldfan-profilen yureginikoyortaya opsnappet historien og delte et billede af drengen, som sad ved siden af en anden grønklædt dreng på tilskuerrækkerne. Men ifølge profilen, som har over 161.000 følgere på Twitter, er der ikke tale om en dreng, men om en 36-årig mand med et temmelig ungt ansigt. Drengen ved siden af er ifølge profilen mandens egen søn.

Mange medier, blandt andre Business Insider, har skrevet historien om den uventede i historien om den unge dreng, der viste sig at være en fuldvoksen mand. Det er dog endnu ikke lykkedes nogen at finde frem til et navn på den nu virale Green Crocodiles-fan. Uanset hvad kan han nu både glæde sig over en sejr på banen og for sin nye internetberømmelse, der både har kastet forvirrede og beundrende kommentarer af sig.

Hans kvaler er dog muligvis ikke helt forbi endnu, skriver britiske Unilad. For i Tyrkiet er det faktisk ikke lovligt at ryge på offentlige steder, herunder sportstadioner. Bliver man fanget i det, kan det koste en bøde på 69 tyrkiske lira svarende til omtrent 81 danske kroner.

