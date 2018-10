Seks franske verdensmestre nominerede til Ballon d'Or

Helt som ventet har sommerens VM-slutrunde i fodbold spillet en stor rolle i nomineringen af kandidaterne til årets Ballon d'Or-pris, der kåres af France Football.

Af de 30 nominerede spillere er seks fra Frankrigs verdensmester-trup. Det drejer sig om Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Paul Pogba og Raphaël Varane. Herudover er også Karim Benzema blandt de nominerede.

Ingen danskere er blandt de 30 mulige vindere af Ballon d'Or, som Allan Simonsen fik tildelt i 1977.

Real Madrid, der vandt Champions League, for tredje sæson i træk, er repræsenteret med otte spillere på listen.

Prisen var i en årrække smeltet sammen med Fifa World Player of the Year, men fra 2016 ophørte samarbejdet, og France Football begyndte igen at uddele Ballon d'Or-hæderen på egen hånd.

Det er journalister, der afgiver stemmer til Ballon d'Or-hæderen, og vinderen kåres i Paris 3. december.

Hos kvinderne er danske Pernille Harder blandt de 15 nominerede til prisen.

Her er kandidaterne til Ballon d'Or Sergio Agüero - Argentina/Manchester City. Alisson Becker - Brasilien/Liverpool. Gareth Bale - Wales/Real Madrid. Karim Benzema - Frankrig/Real Madrid. Edinson Cavani - Uruguay/Paris SG. Thibaut Courtois - Belgien/Real Madrid. Cristiano Ronaldo - Portugal/Juventus. Kevin De Bruyne - Belgien/Manchester City. Roberto Firmino - Brasilien/Liverpool. Diego Godín - Uruguay/Atlético Madrid. Antoine Griezmann - Frankrig/Atlético Madrid. Eden Hazard - Belgien/Chelsea. Isco - Spanien/Real Madrid. Harry Kane - England/Tottenham. N'Golo Kanté - Frankrig/Chelsea. Hugo Lloris - Frankrig/Tottenham. Mario Mandzukic - Kroatien/Juventus. Sadio Mané - Senegal/Liverpool. Marcelo - Brasilien/Real Madrid. Kylian Mbappé - Frankrig/Paris SG. Lionel Messi - Argentina/Barcelona. Luka Modric - Kroatien/Real Madrid. Neymar - Brasilien/Paris SG. Jan Oblak - Slovakiet/Atlético Madrid. Paul Pogba - Frankrig/Manchester United. Ivan Rakitic - Kroatien/Barcelona. Mohamed Salah - Egypten/Liverpool. Sergio Ramos - Spanien/Real Madrid. Luis Suárez - Uruguay/Barcelona. Raphaël Varane - Frankrig/Real Madrid.

