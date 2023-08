Sender invitation til Haaland: - Lad os finde ud af det

Stjernen fra Tyskland er klar til at byde målmaskinen op til dans på atletikbanen

Der kan ikke være to meninger om, at Alica Schmidt kan flytte sine fødder.

I weekenden var den 24-årige atletikstjerne således en del af det tyske landshold, der deltog ved VM i 4 x 400 meter i Budapest.

Derudover har hun tidligere gjort sig bemærket i fodboldens verden.

For nogle år siden slog Alica Schmidt nemlig fodboldlegenden Mats Hummels i en direkte duel over 400 meter.

Og nu er hun parat til at udfordre en ny fodboldstjerne over sprinterdistancen - selveste Erling Haaland.

Det fortæller Alica Schmidt i et interview med Dagbladet.

Nordmanden har fået en invitation. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

- Jeg ved ikke, hvornår vi kommer til at se det. Måske skulle jeg bare sende Erling en invitation. Jeg er altid klar, siger hun, inden den konkrete invitation sendes afsted:

- Haaland, hvis du er klar på at løbe mod mig, så lad os finde ud af, hvem der er den hurtigste.

Men hvem vinder sådan en duel, hvis vi får den at se en dag?

Alica Schmidt tror på sig selv.

- Jeg ved ikke, om jeg slår ham. Måske. Jeg tror, at jeg vinder over 400 meter. Men det ville blive svært over 200 meter. Men jeg tager gladelig udfordringen op, hvis muligheden byder sig.

Atletikstjernen og målmaskinen kender hinanden ganske godt.

Alica Schmidt var fitnesstræner i Borussia Dortmund i 2020/2021-sæsonen. Her var Erling Haaland på kontrakt i Bundesliga-klubben.