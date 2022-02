Senegals triumf: Præsident indfører ny helligdag

Fejringen i Senegals hovedstad, Dakar, vil øjensynligt ingen ende tage, efter at fodboldlandsholdet søndag vandt Africa Cup of Nations for første gang nogensinde.

Og fremover får senegalesere sågar en betalt fridag den 6. februar for at markere den historiske sejr.

Sådan lyder i et præsidentielt dekret, oplyser en national public service-kanal i Senegal.

På Uafhængighedspladsen i hjertet af Dakar rystede jorden under euforiske senegalesere, da Liverpool-angriberen Sadio Mané satte det afgørende straffespark i nettet.

Pladsen vibrerede til lyden af dyttende biler, vuvuzelaer, fløjter og fyrværkeri.

- Jeg er så glad. Det er den bedste dag i mit liv, siger 25-årige Modou Ba, som til dagligt arbejder som bilvasker.

27-årige Seydou Nourou Diop siger, at det virkelig var tiltrængt med noget succes for Senegals fodboldlandshold.

- Vi har ventet længe. (Trofæet, red.) er her endeligt, siger han.

Der var gang i festen i de senegalesiske gader. Foto: JOHN WESSELS/Ritzau Scanpix.

Mané tog det sidste og afgørende straffespark efter kampens 120 minutter. Holdkammerat fra Liverpool Mohamed Salah nåede end ikke at sparke for Egypten, før finalen var afgjort.

Og Senegal er mestre. Det satte præsident Macky Sall to fede strege under på Twitter, inden det kort efter blev oplyst, at 6. februar fremover bliver en fridag.

- Afrikansk mester! Sikke en kamp! Sikke et hold! I gjorde det. Et smukt fodboldøjeblik, en smuk samling og national stolthed. Stort tillykke til vores helte, skrev han.

I samme ombæring aflyste Macky Sall en ellers længe ventet rejse til øgruppen Comorerne, så han kunne komme hjem og byde de sejrende senegalesere velkommen i Dakar.

Det er første gang nogensinde, at Senegal har vundet det afrikanske mesterskab. Landsholdet tabte finalen mod Algeriet i 2019 og mod Cameroun i 2002.