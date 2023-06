Sent drama sender Spanien videre

Det så ud til, at der skulle forlænget spilletid til for at finde en vinder, da Spanien og Italien torsdag mødte hinanden i semifinalen i Nations League.

Men en scoring i 88. minut af Espanyol-spilleren Joselu sørgede for, at Spanien vandt 2-1 og dermed blev finaleklar.

Kampen om Nations League-trofæet spilles søndag på De Kuip i Rotterdam. Her skal Spanien møde Kroatien, der onsdag vandt over finalestævnets hollandske værter.

Italien og Holland skal søndag spille om bronze.

Torsdagens semifinale startede som lyn og torden. Efter ti minutter stod der 1-1.

Kun lidt over tre minutter var spillet, da Yeremy Pino udnyttede en brøler i den italienske defensiv til at bringe spanierne foran.

Et sløjt udspark fra Gianluigi Donnarumma førte til et boldtab lige udenfor feltet, og så sparkede Pino køligt kuglen i kassen.

Men Italien fik altså hurtigt udlignet. Robin Le Normand blokerede i eget felt bolden med armen, og så var der straffespark. Det tog Ciro Immobile sig af, og med sin scoring slukkede han en to år lang måltørke på nationalmandskabet.

Ti minutter senere så Italien ud til for alvor at have vendt kampen på hovedet, da Davide Frattesi fik bolden i mål, men scoringen blev kaldt tilbage efter et VAR-tjek.

Efter en underholdende indledning på kampen faldt tempoet en smule.

I anden halvleg tog Spanien initiativet. Spanierne var klart mest på bolden, men havde svært ved at komme til chancer, mens Italien satsede på at slå til på kontramuligheder.

I takt med at slutningen af den ordinære spilletid nærmede sig, faldt tempoet en smule. Mens italienerne lignede nogle, der var fint tilfreds med at skulle i forlænget spilletid, så var spanierne mere ambitiøse i jagten på et vindermål.

Det gav pote. Et forsøg på et indlæg endte i 88. minut med, at bolden røg ud til Rodrigo lige udenfor det italienske felt.

Manchester City-spilleren trykkede af, men skuddet blev rettet af. Bolden endte i fødderne på Joselu, der med kun Donnarumma foran sig nemt kunne prikke den ind.

Spanien var i den seneste Nations League-finale i 2021. Her endte det med et nederlag til Frankrig.