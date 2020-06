Single eller gift? Stjerner opdelt til fest

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du gift? Ja, så skal du ovenpå. Single? Så bliver du her.

Sådan delte Neymar sine gæster op til sin 28-årige fødselsdagsfest tilbage i februar.

Det fortæller Ander Herrera, Neymars holdkammerat i PSG, til det spanske late-night talkshow La Resistencia, ifølge engelske Daily Mail.

Festen blev holdt på den overdådige natklub YOYO i den franske hovedstad, Paris.

Ander Herrera var på øverste etage med sin kone Isabel Collado, og her skulle han blive ifølge konen.

- Selvfølgelig ville min kone ikke lade mig gå på toilettet eller ned (til den nederste etage, red.), fortæller spanieren.

I talkshowet bliver den tidligere Manchester United-spiller spurgt ind til, hvad der skete til festen.

- Hvad skete der ikke?

- Sandheden er, at når han (Neymar, red.) gør noget, gør han det for at have det sjovt. Og han organiserede det for at have det sjovt.

Blandt de mange gæster var PSG-stjerner som Ángel Di María, Mauro Icardi, Marco Verratti og Keylor Navas, mens flere spillerkoner også deltog.

Også liga-konkurrenten Lyon var repræsenteret ved festen. Memphis Depay mødte op helt i hvidt, som temaet krævede.

Hollænderen var desuden hoppet i et par hvide Louis Vuitton-gummistøvler til 10.000 kroner. Det fortæller sportsjournalist Julien Laurens, der var tilstede ved festen, ifølge BBC.

Det var ikke kun PSG-stjerner, som var med til at fejre den brasilianske superstjerne. Foto: Zakaria Abdelkafi/Ritzau Scanpix

