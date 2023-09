Sjælden dopingskandale: - Det er den helt høje klinge

Fodboldstjernen fra Frankrig kigger ind i flere år i skammekrogen, men klamrer sig fortsat til et ekstremt lille håb

Paul Pogba er havnet i enorme problemer.

Mandag kom det frem, at den 30-årige fodboldstjerne er blevet testet positiv for brug af testosteron 20. august.

Og det er en seriøs overtrædelse af dopingreglerne. Det slår Jakob Mørkeberg - videnskabelig seniorkonsulent hos Anti Doping Danmark - fast over for Ekstra Bladet.

Lang karantæne kan vente

- Overtrædelsen er slem, fordi testosteron er det, man kalder et ikke-specificerende stof, så det er den helt høje klinge, hvor man som udgangspunkt står til fire års udelukkelse, siger han og fortsætter:

30-årige Paul Pogba. Foto: Anthony Devlin/Ritzau Scanpix

- Men der kan være nuancer af sagen, som vi ikke er bekendt med, og hvis han har en god forklaring, kan han måske få den reduceret.

Paul Pogba kunne se den første hammer falde hurtigt. Franskmanden er nemlig blevet suspenderet af det italienske antidopingagentur.

Alligevel kan der være en udvej for midtbanespilleren. Jakob Mørkeberg understreger dog, at Paul Pogba ikke skal regne med den.

- A-prøven er positiv, og nu skal B-prøven analyseres, og det kan man som udøver kræve for at se, om der er en vej ud af det, før sagen begynder at rulle. Det er det sidste strå, man hænger fast i.

- Det er 99,9999 procent sikkert, at B-prøven også er positiv, når A-prøven er det. Det er sket, at B-prøven er negativ, men det er meget sjældent.

Flest tilfælde i atletik

Historien om Paul Pogbas positive prøve har vakt opsigt. Fodbold er ikke lige så meget forbundet med doping, som atletik og cykling eksempelvis er. Der er i hvert fald ikke lige så mange tilfælde.

Den positive test blev afleveret 20. august. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Det bliver tydeligt i en rapport fra World Anti-Doping Agency - WADA - fra 2019. Her kan du se antal tests og sager på tværs af sportsgrene. Ifølge Jakob Mørkeberg er det den seneste rapport, som giver det fulde billede af dopingsager i forhold til prøver.

Her var der 107 tilfælde i atletik og 94 tilfælde i cykling. Det er første- og andenpladsen på listen, mens fodbold indtager syvendepladsen med 67 tilfælde.

Top 10 over sportsgrene med flest tilfælde i rapporten ser således ud:

1. Atletik

2. Cykling

3. Vægtløft

4. Styrkeløft

5. Bodybuilding

6. Mixed martial arts

7. Fodbold

8. Brydning

9. Svømning

10. Boksning

Et tilfælde bliver registreret, når en atlet rammes af en dopingsanktion. Det kan være efter en test, men også ved andre overtrædelser som blandt andet whereabouts.

Paul Pogba har tidligere spillet for Manchester United. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Mange tests i fodbold

Men selvom fodbold ikke topper listen, når det kommer til antal tilfælde, bliver spillerne testet ekstremt meget.

- I atletik blev der taget 34.500 prøver. I cykling var det 24.000 prøver. Og i fodbold blev der taget 40.000 prøver. Så fodbold er faktisk den sportsgren, hvor man tester mest. Det er muligvis overraskende for mange.

Til trods for at der bliver foretaget mange tests i fodboldverdenen, så er mandagens historie alt andet end hverdag.

- Så der er temmelig mange sager i fodbold, men det er sjældent, at de helt store kanoner bliver taget.

- Du kan sagtens sige, at det er meget sjældent, at spillere som Paul Pogba bliver taget, slår Jakob Mørkeberg fast som det sidste.