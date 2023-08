Skandale i svensk fodbold: Spiller anholdt

En fodboldspiller fra en klub i Allsvenskan er blevet anholdt og mistænkt for en grov narkotika-forseelse

Svensk fodbold er i chok.

En professionel fodboldspiller, der er på kontrakt i en klub i Allsvenskan er blevet anholdt onsdag aften.

Det erfarer Sportbladet, der mener at vide, at den professionelle fodboldspiller er mistænkt for en grov narkotika-forseelse.

Han skulle angiveligt være mistænkt sammen med to personer i hans nærmeste vennekreds.

De tre personer skulle være anholdt i forbindelse med en razzia i en bil, hvor der i den forbindelse blev fundet en større mængde euforiserende stoffer.

Den professionelle fodboldspiller har i sin karriere repræsenteret Sverige på ungdomslandsholdsniveau samt optrådt i Allsvenskan, den bedste svenske fodboldrække.

Klubben tavs

Politiet har overfor avisen bekræftet, at tre personer er anholdt og under mistanke for en grov narkotika-forseelse.

Det svenske politi har ikke bekræftet, hvilken type euforiserende stoffer der kan være tale om, men der hersker ingen tvivl om, at der er tale om en mængde, som kan betegnes som alvorlig.

I spillernes klub er man meget tavs efter den overraskende anholdelse.

- Der er ingen oplysninger nået frem til mig. Det er ikke noget, jeg kan udtale mig om, siger en repræsentant fra klubledelsen i spillerens klub.

Nu skal anklagemyndigheden tage stilling til en eventuel varetægtsfængsling af de tre personer.