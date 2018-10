Skandale under opsejling: Politiet afbrød Thorup-forhandling

En skandale af de helt store er under opsejling i belgisk fodbold, hvor op mod 20 klubber er blevet ransaget af belgisk politi onsdag morgen i en sag, der både omhandler matchfixing og anden økonomisk svindel.

Sagen involverer angiveligt flere topklubber fra den bedste belgiske række og har indtil videre ført til anholdelser af fodboldagenten Mogi Bayat og den tidligere direktør for storklubben Anderlecht, Herman Van Holsbeek.

Club Brugges træner Ivan Leko samt dommerne Bart Vertenten og Sebastian Delferière er angiveligt også blevet afhørt af politiet, der i disse timer er i gang med en storstilet efterforskning og ransagning.

Club Brugge-direktør Bart Verhaeghe bekræfter afhøringen af klubbens træner Ivan Leko men slår fast, at klubben har rent mel i posen.

- Club Brugge samarbejder fuldt ud i undersøgelsen, og vi har ikke noget at skjule, siger han til belgiske medier.

Også danske Jess Thorup blev ufrivilligt et vidne til politiets storstilede aktion. Den danske træner rejste tirsdag til Belgien for at forhandle en aftale på plads Gent, der vil købe ham fri af kontrakten med de danske mestre FC Midtjylland.

Men midt i forhandlingerne onsdag formiddag brød politiet ind for at kunne foretage de rette undersøgelser i klubben.

Jess Thorup sad blandt andet sammen med direktør Michel Louwagie. Politiets afbrydelse af forhandlinger med den danske træner var dog ikke mere dramatiske end, at det ikke medførte afhøringer.

- Det var lidt af et chok her til morgen, men vi samarbejder fuldt ud med politiet omkring efterforskningen, siger Gent-direktøren.

Mindst to fodbold-agenters spillerhandler fra 2012 og frem er i søgelyset i den enorme sag, og i forhold til matchfixing-sagerne er det to endnu ukendte kampe fra den bedste belgiske række, der er i foreløbigt bliver meldt som en del af efterforskningen hos det belgiske politi.

