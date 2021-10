Skandalen eskalerer: Ligachef færdig

Den bedste fodboldliga for kvinder i USA, NSWL, har valgt at aflyse weekendens kampe, imens ligachefen er færdig i kølvandet på seneste uges afsløring om krænkelser i ligaen

Skandalen i den bedste kvinde-fodboldliga i USA ruller efter den seneste uges afsløring om krænkelser i ligaen.

Ifølge The Athletic og Reuters er ligachef, Lisa Baird, blev tvunget til trække sig fra posten af ligaens bestyrelsen efter mediets afsløringer. Få timer inden Baird blev tvunget til at trække sig fra posten, valgte ligaen så at aflyse weekendens kampe i kølvandet på skandalen.

- Den seneste uge, og det meste af sæsonen, har været utrolig traumatisk for vores spillere og medarbejdere. Jeg tager det fulde ansvar for den rolle, jeg har spillet.

- I erkendelse af det traume har vi besluttet ikke at spille kampe i denne weekend for at give folk muligheden for at reflektere, sagde Lisa Baird få timer, inden hun så blev tvunget til at gå af.

Torsdag kunne The Athletic fortælle, hvordan flere spillere havde oplevet at blive krænket seksuelt af en af ligaens prominente trænere Paul Riley, imens han var træner for dem.

Det fik flere spillere til at stå frem og fortælle, hvordan ligaen flere gange skulle have fejret spillernes historier under gulvtæppet, når de havde henvendt sig til ligaen for at klage over krænkende adfærd.

Paul Riley har ifølge anklagerne gennem de sidste ti år forgrebet sig seksuelt på flere spillere.

Paul Riley er blev anklaget af flere spillere for krænkende adfærd. Foto: Maddie Meyer/Ritzau Scanpix

Efterfølgende blev Paul Riley fyret som træner for Noth Carolina Courage på baggrund af The Athletics historie. Samtidig fik den 58-årige træner også inddraget sin trænerlicens af det amerikanske fodboldforbund.

FIFA: Krænkende adfærd skal fjernes fra spillet

Det internationale fodboldforbund FIFA har også være at ude at kommentere skandalesagen i USA, hvor de fortæller, at de følger sagen tæt.

'Når det glæder krænkende adfærd i fodbold, er vores holdning i FIFA klar: Enhver, der bliver fundet skyldig i krænkende adfærd, skal for retten og fjernes fra spillet,' skrev FIFA fredag.

Den danske landsholdsspiller Nadia Nadim, der spiller i NSWL langede i en række tweets ud efter ligaen. Læs mere om det her.