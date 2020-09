Skandaløse scener: Gik amok mod fan

Hamborgs Toni Leistner kogte over efter nederlag

Først et ydmygende 4-1 nederlag i den tyske pokalturnering - og så en nedsmeltning for rullende kamera. Nedturen for både den slagne storklub HSV og deres forsvarsspiller Toni Leistner var total mandag aften.

Skandalescenerne udspillede sig i Dresden, hvor hjemmeholdet havde klasket HSV med 4-1, og det nderlag skulle Toni Leistner så forklare for den tyske tv-station, SKY nede på banen.

Her slår det dog klik for 30-årige Leistner, der flyver op på tribunen, hiver fat i en Dresden-fan og hiver ham ned på betonen inden de omkringstående medfans får skubbet Leistner tilbage.

Ifølge det store tyske medie Bild så havde den angrebne Dresden-fan angiveligt svinet Leistners famile til og udført knapt så pæne håndbevægelser....Det blev altså for meget for HSV-profilen, der tændte helt af.

Klippet er gået verden rundt - og gør næppe noget godt for Toni Leistner, der faktisk er født og opvokset i Dresden og spillede for klubben fra 2010 til 2014.

Med 10053 tilskuere på stadion blev pokalkampen mellem Dynamo Dresden og HSV den mest besøgte siden corona-nedlukningen. Foto: Ritzau Scanpix

Det er endnu uvist, hvad episoden betyder for Leistner, men tilbage i marts kravlede Tottenhams Eric Dier op på Tottenhams tribune for at konfrontere en fan, der angiveligt havde forulempet Diers familie. Det kostede Tottenham-stjernen en karantæne på fire dage og en bøde på knap 400.000 kroner.

