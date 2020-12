Skandaløse scener: Her går det helt galt

En spiller besluttede sig for at flyvesparke dommeren i topkampen i den næstbedste usbekiske liga

Du kan se den skandaløse episode i tv-klippet ovenfor

Det er sjældent, at vi omtaler den næstbedste række i Usbekistan, men topkampen mellem Neftchi Fergana og Turon Yaypan udviklede sig i weekenden så skandaløst, at der må gøres en undtagelse.

De to hold kæmpede begge om en plads i næste sæsons fineste selskab Super League, og da gæsterne fra Turon vandt 1-0 på en sen scoring overhalede de kampens modstander i tabellen og er dermed sikret oprykning.

Taberne havde dog mere end almindeligt svært ved at acceptere nederlaget og den manglende oprykning, som dommeren - som så ofte før - fik sin del af skylden for. En af hjemmeholdets spillere tog konsekvensen og sendte et voldsomt flyvespark af sted mod kampens dommer, viser optagelser fra kampen.

Efterfølgende brød helvede endnu mere løs, end det var i forvejen, og dommeren blev bogstaveligt talt jagtet ud rundt på banen, indtil han på nærmest mirakuløs vis slap ned mod omklædningsrummene.

Ifølge det usbekiske medie Gazeta kan de implicerede forvente at blive straffet for episoden.

- Hele Usbekistan og hele fodboldverdenen så det. Alle ved, at kampen var afgørende for en billet til Super League, forklarede talsmand for fodboldforbundet Sherzod Radjabov efter kampen og uddybede, hvorfor det hele løb af sporet.

- Neftchis fans kunne ikke styre deres følelser efter kampen og løb ind på banen. Det anvendte pres og magt mod dommerne vil blive efterforsket. Deltagerne i hændelsen, hvem end det var, vil blive straffet, siger han ifølge RT.com

