45-årige Anders nægtet at købe alkohol

Babyface Svensson: Trods 145 landskampe for Sverige skal Anders Svensson ikke tage ud og handle uden id

17. juli bliver Anders Svensson 45 år.

148 gange har han repræsenteret Sveriges A-landshold i fodbold – flere gange end nogen anden svensker.

Svensson er en institution i svensk fodbold og ligger i det svenske fodboldfolks bevidsthed lige dér under Zlatan Ibrahimovic, Henke Larsson og Thomas Ravelli.

Men dermed ikke sagt, at der er fripas alle steder.

Og bestemt ikke i Systembolaget, Sveriges alkohol-supermarked.

Det beretter Svensson om på Instagram.

- Er lidt overrasket men også ret glad, er hos min lillebror i Stockholm og bestemte mig for at købe lidt øl til ham som tak.

- Var på systemet og blev stoppet, og de bad mig vise id, som jeg naturligvis ikke havde på mig. Surt men også ret sjovt med tanke på, at jeg snart bliver 45 ÅR GAMMEL, skriver han og hashtagger evigtung og babyface.

Til Aftonbladet tilføjer han:

- Det er ikke alle, der genkender mig. På den anden side tænkte jeg, at jeg måske ikke ligefrem lignede én, der var under 20. Men det tager jeg da som et kompliment. Tilsyneladende er jeg bare stadig ung og frisk, ha ha.

