Åge Hareide stopper karrieren

Den tidligere danske fodboldlandstræner Åge Hareide går på pension til nytår.

Hareide forlænger ikke aftalen med Rosenborg, hvor han er træner resten af året.

Det skriver Rosenborg på klubbens hjemmeside.

- Min motivation frem til nytår er stor. Jeg ønsker at afslutte på en god måde, siger 67-årige Åge Hareide.

Åge Hareide har været træner i Rosenborg siden august 2020, efter han ikke fik forlænget sin kontrakt som dansk landstræner.

Landholdet sidder stadig i Åge Hareide, og da Christian Eriksen kollapsede i Parken, påvirkede det nordmanden dybt.

Åge Hareide nåede som spiller at spille 50 landskampe for Norge, som han også senere blev landstræner for.

Som dansk landstræner nød Åge Hareide stor succes med kvalifikationer til to slutrunder, men den norske træner fik som bekendt ikke lov til at lede landsholdet under sommerens EM, da det blev udsat med et på grund af corona.

DBU valgte dog ikke at forlænge med Åge Hareide på trods af en lang stime uden nederlag, da DBU hellere ønskede den nuværende landstræner Kasper Hjulmand ved roret.

Nordmanden har desuden trænet flere store, skandinaviske klubber som Brøndby, Malmö FF og Molde, hvor Hareide spillede en stor del af karrieren og også startede sin trænerkarriere for 36 år siden.

