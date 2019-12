Årets julegave: Kæmpe kovending i Sverige

Den svenske fodboldklub Östersund får alligevel lov til at beholde sin licens til den bedste liga, Allsvenskan.

Det oplyser Sveriges Fodboldforbund (SvFF) ifølge nyhedsbureauet TT.

Klubben blev i sidste måned frataget licensen på grund af dårlig økonomi, men klubben appellerede dommen og fik mandag altså medhold af appeludvalget.

- Vi godkender klubbens appel, og dermed beholder klubben sin elitelicens, siger appeludvalgets sekretær, Joakim Högberg-Jacobsson.

Afgørelsen betyder, at IK Brage, der havde udsigt til at overtage pladsen i Allsvenskan, må fortsætte tilværelsen i den næstbedste række, Superettan.

Der var ellers godt nyt til IK Brage, da Östersund for knap en måned siden fik frataget licensen.

Ifølge fodboldforbundet levede klubben "ikke op til elitelicenskriteriernes økonomiske forudsætninger for fortsat drift i hele det kommende år".

Östersund har spillede forrige år i Europa League mod blandt andre Arsenal. Foto: TT NEWS AGENCY/Ritzau Scanpix

For at opnå licens må en klub således ikke have haft gæld til spillere, skattemyndigheder, andre klubber, fodboldforbundet eller det lokale forbund fra august i år.

Klubben er i økonomiske problemer og har tidligere appelleret til offentligheden om at støtte, så klubben i den nærmeste fremtid kan betale gæld af til det svenske skattevæsen.

Tidligere i 2019 lød det fra klubben selv, at den manglede lige under ti millioner svenske kroner svarende til knap syv millioner danske kroner for at redde klubben.

Östersund sluttede i sidste sæson på 12.-pladsen i Allsvenskan.

I sæsonen 2017/18 nåede klubben 16.-delsfinalerne i Europa League, hvor Arsenal sendte svenskerne ud.

