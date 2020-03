Ændrer 110 år gammel tradition: - Fanger der slipper ud af fængslet

Svensk klummeskribent peger på, at Jon Dahl Tomasson modigt har ændret Malmös faste formation og sluppet spillerne fri, men automatismerne lider

Drømmedebut: 8-0!

Jon Dahl Tomasson har fået en blandet start på jobbet som cheftræner i den svenske storklub Malmö FF.

En 8-0-sejr i pokalen blev fulgt op af to nederlag og et klart exit mod Wolfsburg i Europa League, mens det siden er blevet til yderligere et par sejre i pokalen.

Danskeren har ændret formationen, og det vækker opsigt i Sverige, hvor det kaldes et 'ambitiøst projekt' at spille mere over i 4-3-3.

- Danskeren vil tage en klub, der har spillet med to angribere i 110 år og vil gøre noget helt andet, skriver Kvällspostens klummeskribent Mattias Larsson.

- Det har været med glødende øjne, at den tidligere Champions League-vinder har forklaret, at den lyseblå offensive frihed i 2020-sæsonen i princippet er grænseløs.

- Efter Uwe Röslers stenhårde og stramt rollebesatte fodbold ligner det, at de fleste Malmö-spillere er født på ny, eller i hvert fald er fanger, der slippes ud af fængslet, lyder det.

Tomasson og Malmö røg ud til Wolfsburg i Europa League. Foto: FABIAN BIMMER/Ritzau Scanpix

Det lyder meget godt, men der er også en bagside.

- Det svære for disse nævnte fanger er at gøre noget fornuftigt med al deres frihed, lyder det i klummen.

Her peges der også på, at de første kampe under Tomasson viser tegn på en usleben maskine.

- Den frie offensiv har givet alt for få målchancer, og den automatisme, der så ofte har gjort Malmö til vindere i de seneste år lider under Tomasson, lyder det.

Der henvises til, at det måske er en en del af processen, for hvis man forbedrer et hus, så skal man først rive noget ned, der fungerer.

Mod AFC Eskilstuna i weekenden havde man skuffende blot 0-0 frem til 20 miuntter før tid, hvor Anders Christiansen fik scoret. Danskeren har tidligere spillet på den centrale midtbane, men prøves nu fremme som en tredje hængende angriber.

Pæne ord fra offensivspiller

Der er også ros fra offensivspilleren Guillermo Molins.

- Nu føles det som, at formen er afgørende. Det er, som det skal være, siger Molins til Aftonbladet.

- Sidste år kunne man aflæse startelleveren i januar. Så er der 15 spillere, der allerede i januar føler, at det her bliver tungt og giver op, siger Molins.

- Under Tomasson er det åbent om pladserne. Enkelte er sikrere end andre, men det er åbent race. Spiller jeg dårligt, så skal jeg heller ikke spille.

- Det skal ikke bare handle om, at jeg bedre kan lide ham end ham, så han spiller. Selvom han ikke har scoret i 55 kampe, så spiller han, siger Molins og henviser til Tomassons forgænger Uwe Rösler.

