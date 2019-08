Afslører dyr detalje i Bendtner-aftale

Rosenborgs tidligere træner Kåre Ingebrigtsen mener, at der er tale om et karaktermord på Nicklas Bendtner. og så afslører han, at der er mange penge på spil

Der er ingen tvivl om, at Rosenborgs tidligere træner Kåre Ingebrigtsen har et blødt punkt for Nicklas Bendtner.

Det kommer også til udtryk i hans nye bog 'Bruttern' (Hans kælenavn, red.), hvor han løfter sløret for, hvordan det lykkedes at lande den danske angriber - og hvorfor det nu ser så svært ud for Bendtner.

I bogen fremgår det, at Mike Jensen tog initiativ og foreslog Bendtner som et emne.

Parterne mødtes første gang i forbindelse med, at Rosenborg spillede træningskamp mod FCK i Parken. Det var tilbage i februar 2017.

Ingebrigtsen fortæller om sin sidste salgstale til Bendtner.

- Nicklas har alt det, vi leder efter, men vi, Rosenborg og Trondheim, har også alt det, Nicklas leder efter, beskriver bogen ifølge VG.

Bendtner var lidt af en drømmesigning for Ingebrigtsen. Foto: Vincent West/Reuters/Ritzau Scanpix

Det lykkedes at få fat på danskeren, som startede forrygende og scorede 19 mål i 29 ligakampe. Næste år gik det skidt, og han døjede med skader og missede VM.

I år forsøger klubben bare at komme af med Bendtner.

Ifølge Adresseavisen, som også har bogen tilgængelig, er der mere til historien om droppede Bendtner end bare kvalitet og formkurve.

- Nicklas kunne helt sikket have gjort mere for at komme hurtigere i kampform, men det karaktermord, som Kåre også følte, at Rosenborg udsatte Bendtner for, virker smagløst, unødvendigt og fejt. Det handler også om penge. Skulle Nicklas blive kontrakten ud, ville en såkaldt sign-off bonus blive udløst give ham et ukendt millionbeløb i bonus, lyder det i bogen, som Adresseavisen-journalisten Geir Svardal har skrevet.

Rosenborg-boss Ivar Koteng har ikke ønsket at kommentere bogens oplysninger.

Ingebrigtsen røg ud af klappen i den tradtionsrige klub i juli 2018, og det var ikke en køn skilsmisse. I dag er han træner for belgiske Oostende.

Se også: Afslører lusk ved gammel Bille-transfer: 'Det er KUN for dine øjne'

Problemet Eriksen: - Han skal være fair