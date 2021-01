Afsløret på Tinder

24-årige Elisabeth Almhjell opdagede, at Rosenborg-emnet var lige i nærheden, og på den måde afslørede hun Åge Hareides seneste tilgang

Normalt er det garvede transferjournalister, der afslører store spillerhandler, når Åge Hareide og andre store trænere får tilgang af nye spillere.

Søndag aften var det imidlertid 24-årige Elisabeth Almhjell fra Trondheim, der kunne afsløre, at det nu måtte være meget tæt på et skifte til Rosenborg for den svenske offensivspiller Stefano Vecchia, der har været rygtet til klubben siden november.

På dating-app'en Tinder havde hun nemlig fået besked om, at 25-årige Stefano var lige i nærheden.

- Det er helt overlegent arbejde af Elisabeth det her, siger VG-journalisten Arilas Berg Ould-Saada, der fik tilsendt et screenshot fra den unge kvinde.

- Han ser meget godt ud, så der kan være muligheder for ham i Trondheim. Vi vil tro, at der tikker et par matches ind allerede, griner journalisten.

Til Trønder-Avisa fortæller Elisabeth da også, at hun swipede til højre på fodboldspillerens profil som tegn på, at han godt kunne være tiltrækkende. Og på Twitter forklarer hun, at tilnavnet 'Tinderhøne' fra veninderne endelig kom til sin ret.

Vechhia blev officielt præsenteret i Rosenborg mandag og kan selv godt se det sjove i afsløringen.

- Jeg må bare grine ad det, siger Vecchia, der blev opdaget af Elisabeth blot 10 minutter efter at være landet i lufthavnen.

Vechhia scorede i sidste sæson 12 gange i 26 Allsvenskan-kampe for Sirius og med kontraktudløb skifter han gratis til Rosenborg, der i 2020 blot blev nummer fire Eliteserien.

Om Elisabeth kommer til at se Vecchia på stadion er dog tvivlsomt. Hun har således sæsonkort til Stjørdals Blinks kampe i den næstbedste norske række.

Skæbnen vil dog, at Stjørdal Blink 20. februar spiller hjemme mod Rosenborg i en træningskamp - så er spørgsmålet bare, om corona tillader, at der må komme tilskuere.

Til dagligt laver Elisabeth Almhjell lokalradio i Radio Trøndelag og arbejder i en biograf, og så elsker hun også norsk ishockey og cykelsport.

