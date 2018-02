Afsløring: Kinesisk storklub vil hente Bendtner

Nicklas Bendtner står i et kæmpe-dilemma.

VM – eller millioner, rigtig mange millioner.

Ekstra Bladet forstår, at den kinesiske klub Beijing Guoan har indledt en kraftig offensiv for at få den store danske angriber til klubben.

Det er klubben tyske manager Roger Schmidt, der har set sig varm på Nicklas Bendtner, der skal føre klubben tilbage mod toppen i den kinesiske liga.

For Nicklas Bendtner kommer henvendelsen på et kritisk tidspunkt.

Rosenborg-bomberen har fundet spilleglæden igen i løbet af det seneste år, og han har mulighed for at spille sig ind som en nøglespiller i den danske VM-trup ved VM i Rusland.

Derfor har Nicklas Bendtner indtil videre slået al snak om interesse ude fra hen. Selv da Bordeaux viste interesse for at hente ham til Championnat, så prioriterede danskeren at blive i Norge.

Henvendelsen fra Beijing er imidlertid af en helt anden karakter.

Klubber fra Kina er parat til at betale store summer for den rigtige spiller. Det betyder, at Rosenborg må imødese et storbud, som klubben ikke kan bagatellisere, når det kommer dertil.

For Nicklas Bendtner vil et eventyr i Kina også være at sidestille med en regulær lotto-gevinst. Beijing Guoan er i stand til at lægge eksorbitante summer i løn – to mio. kr. efter skat om måneden vil være et snuptag.

Bendtner jubler efter scoring mod Irland i VM-playoff-kampen. Foto: Lars Poulsen

Endnu er interessen fra Kina på et forberedende stadium.

Men Nicklas Bendtner skal til at overveje om han er parat til at sætte VM-billetten på spil for at score kassen.

Samtidig tyder alt på, at danskerens parforhold til Natasja Madsen er så kriseramt, at det åbner et vindue for, at Nicklas Bendtner er parat til at genoverveje sin situation.

Natasja Madsen har ændret sin Facebook-status til ’single,’ og Nicklas Bendtner selv har slettet alle fotos på instagram med sin unge partner.

Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen har gentagne gange slået fast i vinterens løb, at klubben ikke vil sælge Nicklas Bendtner. Den beslutsomhed kommer snart på prøve.

