Afviser blankt: - Ren sladder

Lars Friis leverede et godt stykke arbejde som cheftræner i Viborg FF, men tiden i AaB var svær for den 46-årige træner, der mistede jobbet som cheftræner i efteråret efter bare et halvt år i klubben.

Friis står aktuelt uden et job, men hans navn er begyndt at rumstere i det svenske, hvor Glen Riddersholm og IFK Norrköping står og har behov for en ny assistenttræner.

Lars Friis har arbejdet som assistent for Glen Riddersholm flere steder, blandt andet da FC Midtjylland i 2015 blev dansk mester. Men man skal ikke forvente, at han bliver ny assistenttræner i IFK Norrköping, lyder det fra Riddersholm.

- Det er et rygte, ren sladder. Der er ingen dialog om det. Jeg taler med ham, fordi han er en god ven, men han kommer ikke til IFK Norrköping. Det kan jeg garantere. Han er cheftræner, siger Glen Riddersholm ifølge NT.se, inden han får spørgsmålet, om det er Lars Friis, der ikke ønsker at være assistent igen:

- Det handler ikke om, hvad han vil være. Han passer ikke ind i det projekt, vi startede. Han skal arbejde med andre ting.

IFK Norrköping havde en svær sæson i år, hvor man blot sluttede som nummer 12.

Derfor er der pres på for at få det til at spille bedre i den kommende sæson, der skydes i gang i foråret.