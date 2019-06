Afviser rygte: - Forventer, Bendtner forsvinder

Nicklas Bendtner er gledet ud af holdet i Rosenborg i denne sæson, og i et interview med norske Dagbladet i maj slog Rosenborg BKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, fast, at danskeren ville forlade den norske klub denne sommer.

Og ifølge Dagbladet skyldes både den manglende spilletid og det forestående sommerexit penge. Avisen rapporterede således, at der i Nicklas Bendtners kontrakt skulle være en bonus på knap 11 millioner danske kroner, når han når 60 kampe for klubben. I øjeblikket står han noteret for 57 kampe.

Stig Inge Bjørnebye afviste, at den bonus skulle eksistere, og det samme gør Rosenborgs bestyrelsesformand, Ivar Koteng, nu. Det er ikke derfor, at han ikke får spilletid, slår Koteng fast i et interview med VG.

- Nej, der er ingen sandhed i det. Jeg kender ikke til det. Det er trænerne, der udtager holdet. Vi i bestyrelsen blev orienteret om Bendtner-sagen onsdag. Det er nok sådan, at vi har en vis forventning om, at han forsvinder i transfervinduet, men så er det jo ikke altid, at tingene bliver, som vi tror, siger Ivar Koteng.

Nicklas Bendtner har spillet fem kampe for Rosenborg i denne sæson, men han har ikke været i aktion i holdets seneste syv kampe.

I Bendtners første sæson i Rosenborg var 'Lord' optaget, og så fik han et helt andet kælenavn, som du kan læse LIGE HER

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Se også: Mere succes: Ny dansker i førertrøjen

Stor triumf: Fuglsang vinder Tour-generalprøven

Fortid i Barcelona: Nu snupper Real Madrid ham