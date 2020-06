Anders blev smidt ud: - Idiotisk af mig

Malmö FF skuffede fælt på hjemmebane i Allsvenskan søndag eftermiddag, da det blot blev 2-2 mod oprykkerne fra Varbergs BoIS FC.

Den danske midtbanespiller Anders Christiansen har talrige gange været en frelser for Malmö FF, men søndag var han noget af en hæmsko, da han blev udvist allerede efter 37 minutters spil og dermed tvang holdkammeraterne til at spille en mand i undertal i mere end en halvleg.

'AC' fik sit første gule kort efter 35 minutter, og bare to minutter senere begik han endnu en forseelse, som dommeren takserede til en advarsel.

Det var Anders Christiansens første røde kort i hele sit fodboldliv.

Efter kampen prøvede danskeren ikke at komme med søforklaringer.

- Det var idiotisk af mig, og jeg har sagt undskyld til hele holdet. Jeg er en fucking idiot, siger Anders Christiansen til Aftonbladet og tilføjer:

- Det er min skyld, at vi taber point i dag (i går, red.). Med 11 mand på banen er jeg overbevist om, at vi havde vundet. Jeg føler mig som syndebuk.

Se også: Nu bliver hun hånet

Se også: Glad Zlatan bryder reglerne

Jon Dahl Tomasson, der er cheftræner for Malmö FF, går ikke så langt som til at kalde Anders Christiansen en 'fucking idiot', men han lægger ikke skjul på, at han ikke er tilfreds med sin landsmand.

- De to gule kort var korrekte. Det må ikke ske. Det sætter holdet i en svær situation, lyder det fra Jon Dahl Tomasson.

Før Anders Christiansen blev udvist, havde en anden dansker Søren Rieks scoret for Malmö FF til 1-0.

Skulle det være rødt?

AGF foran brandvarm transfersommer