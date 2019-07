Arbejder på tanken om dagen: Scorer mål i Europa om aftenen

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her.

I Superligaen er det ikke hverdagskost, at man har et job ved siden af fodbolden på en tankstation, men det er virkeligheden for Haugesunds Kevin Martin Krygård.

Det var et job, han begyndte i mandag i forrige uge - og tre dage efter scorede han i Europa League for den norske klub mod Sturm Graz fra Østrig.

Det var ikke lige, hvad han havde regnet med. Det slår han fast i et interview med norske VG.

- Jeg ville have løjet, hvis jeg havde sagt, at det var en almindelig dag. Jeg er heldig, og det var det bedste, jeg havde spillet nogensinde, lyder det fra den 19-årige spiller, som bare var glad for at starte inde i kampen, men det toppede hele dagen, at han kunne krone det med en scoring.

Jobbet i den lokale Shell-tank byder på noget så simpelt som at lave hamburgere og sælge snus og pølser - og ligesom i Danmark, så sælger softice særdeles godt her i sommervarmen, fortæller Krygård.

Det seneste stykke tid har dog ikke været fryd og gammen for Krygård, som blev degraderet til andetholdet i Haugesund efter, at han havde fortalt klubben, at han var syg selvom han i virkeligheden havde været i byen.

Kampen mellem Haugesund og Sturm Graz endte med en 2-0-sejr til nordmændene, som dermed har fået et godt udgangspunkt inden returopgøret, der spilles torsdag i denne uge.

