Rosenborg-boss: Bendtner forbrød sig mod klub-forståelsen

Nicklas Bendtner har vist ringe dømmekraft, når han som Rosenborg-spiller vælger at gå i byen til langt ud på natten.

Det er essensen af beskeden fra klubbens sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye.

- Han ved, at det er et brud på den fælles forståelse, man har - uden at det står som en konkret regel et sted, siger Bjørnebye til Adresseavisen.

Han pointerer, at man i Rosenborg langt fra er restriktive omkring spillernes privatliv, og at det at være ude sent i sig selv ikke er en alvorlig forseelse. Men man må gerne tænke sig om.

- En del af kulturen har været at have frihed under ansvar. Så kan der dukke enkelt-episoder op - og jeg vil ikke sige, at denne sag gør det alene - som gør, at vi siger, 'okay, er det noget, vi må ændre, så må vi tage en diskussion af det'.

- Der er ikke en liste med regler. Men det har været meget vigtigt for Rosenborg at have en stærk spillergruppe, som ved, hvad det vil sige at blive så gode som muligt, siger Stig Inge Bjørnebye.

Han er åben for, at der efter 'Bendtner-gate' kommer en revidering af, hvad der er god skik i klubben. For som Norges førende fodboldklub er det vigtigt at fremtræde professionelt og som forbilleder.

Men det bliver ikke som et diktat fra ledelsen.

– Jeg tror, at den bedste måde eventuelt at stramme op på er at diskutere ting i fællesskab. Og at stille spørsmål. Har vi udfordringer på nogle områder? Truer målsætningerne vores professionalisme? spørger han.

Nicklas Bendtner har nægtet sig skyldig i vold mod den taxichauffør, der natten til søndag brækkede kæben to steder. Omvendt har hans kæreste, Philine Roepstorff, via et Instagram-opslag indirekte bekræftet, at Bendtner faktisk slog chaufføren, men at der var tale om et forsvar af hende.

