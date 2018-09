Sexskandale rammer det svenske landshold

En svensk landsholdsspiller er blevet meldt til politiet for at have sendt en sexvideo til en kvinde. Han nægter sig skyldig

En noget bizar sag har ramt en unavngiven svensk fodboldspillere med landskampe for Sverige på cv'et.

Spilleren er således blevet politianmeldt for via et socialt medie at have sendt en billeder og videoer med seksuelt indhold til en kvinde, der følte sig nødsaget til at indgive en anmeldelse til politiet.

- Jeg blev chokeret og krænket, siger hun ifølge SVT Sport.

Sagen er dog ikke så ligetil.

Ifølge kvinden har hun været i kontakt med spilleren på et socialt medie, hvor han blandt andet har sendt selfies og videoer fra den svenske landsholdslejr. En af disse videoer viste angiveligt en mand onanere, og det var blandt andet med til at få kvinden til at anmelde ham til politiet.

Den anmeldte fodboldspiller nægter at have sendt videoen til kvinden og forklarer i stedet, at en anden person må have misbrugt hans identitet.

- Det er ikke mig, der har sendt det. Det er fra en falsk konto. Det er ingen bortforklaring. Jeg er rasende og synes, det er synd for alle piger og kvinder, som oplever sådan noget, siger han til SVT, der altså har talt med spilleren og kender hans identitet.

Den køber kvinden dog ikke.

– Det er ikke sandt, eftersom han har sendt filmen fra landsholdssammenhæng, siger hun blandt andet.

Den forklaring tror man tilsyneladende på hos det svenske fodboldforbund, hvor generalsekretær Håkan Sjøstrand tager sagen alvorligt.

- Det er åbenbart noget, som vil spilleren noget dårligt, ellers gør man ikke sådan noget. Det er meget alvorligt, siger han.

- Ud fra den information vi har fået, så har vi at gøre med en spiller, som er blevet udsat for ID-tyveri. Det er heller ikke første gang, det sker, uddyber han og fortæller, at man har indledt en undersøge og kontaktet politiet.

Ifølge SVT er svensk politi i færd med at undersøge sagen.

