Avis: Dumpede lægetjekket

Sten Grytebust kommer ikke til IFK Göteborg. Det har flere medier, heriblandt Sportbladet, skrevet torsdag eftermiddag.

Tidligere på ugen kunne adskillige medier dog meddele, at FC København-reserven var tæt på et skifte til den svenske klub, og at det blot var de sidste detaljer, der manglede at falde på plads.

Men her opstod der et problem, og ifølge Expressen var det i forbindelse med lægetjekket.

Avisen skriver, at transferen gik i vasken, efter at Sten Grytebust ikke bestod et lægetjek. Det sker, efter at han angiveligt ikke har været på træningsbanen i den seneste uges tid og har været syg.

Det er uvist, hvorfor den 32-årige nordmand angiveligt ikke kunne bestå lægetjekket.

I FC København har Sten Grytebust ikke udsigt til spilletid, da Kamil Grabara sidder tungt på pladsen som førstekeeper, mens 'Kalle' Johnsson er en yderst kapabel backup.

FCK-målmand misser svensk skifte