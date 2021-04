Beholder job efter racismeanklager

Henrik Pedersen fortsætter som cheftræner for den norske fodboldklub Strømsgodset trods anklager om racisme.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Fredag kunne flere medier berette, at den danske træner flere gange skulle have ytret sig racistisk over for forskellige personer i klubben.

Det fik Strømsgodset til at iværksætte en intern undersøgelse. I den forbindelse har klubben afdækket 'uheldige episoder, som ledelsen ser på med største alvor', som det lyder fra Strømsgodset.

Det er ifølge klubben blevet 'adresseret' og vil blive håndteret intern.

- Ledelsen i Strømsgodset har fuld tillid til Henrik Pedersen som cheftræner og oplever ikke, at han har udvist racistiske holdninger over for ansatte i klubben, skriver klubben.

Strømsgodset skriver desuden, at ledelsen for nogle uger siden blev gjort opmærksom på anklager mod Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen har tidligere været træner for en række hold i ind- og udland. Fra 2014 til 2015 var han cheftræner for HB Køge, og senere blev han assistenttræner i Union Berlin.

Herfra gik turen til Eintracht Braunschweig, før Strømsgodset ansatte ham i sommeren 2019.

