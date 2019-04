Bendtner afslører: - Gammel for første gang

Nicklas Bendtner og Rosenborg har fået en skidt start på den norske sæson, men i klubbens podcast Rosenborg BallPod fortæller danskeren over næsten halvanden time, hvordan han går og har det i det norske.

Og han fortæller også om livet uden for banen. Blandt andet kommer det frem, at den danske angriber er startet på at tage motorcykelkort.

- Jeg har jo ejet motorcykler i lang tid - uden at køre på dem, det er klart, haha, griner Bendtner.

- Nu har motorcykler været en del af min familie i mange år, så der måtte jeg hellere tage lappen også. Så har Harald hjulpet mig med at komme på køreskole, og nu skal jeg til at have omregistreret mit kørekort, så jeg kan få norsk kørekort og tage motorcykelkørekort i året her.

Overraskede motorcykel-teenagere

Bendtner har allerede været til de første timer, og her var der mange 18-årige gutter, der var noget overraskede over, at de pludselig var på hold med den danske stjerneangriber.

- Ja, det var sjovt. Det er første gang, jeg har følt mig gammel, griner Bendtner.

Den danske angriber fortæller også om, hvordan han første gang ankommet til Trondheim spurgte, 'er det her virkelig centrum?'.

- Jeg har oplevet meget her. Alt fra droner ved mit hjem til folk, der har ringet på, til sjove ture nede i byen med mennesker. Overall har det været et rigtig godt ophold.

- Jeg tror bare, at jeg kom fra helt andre ting og har altid boet i storbyer. Så det var en anderledes følelse at komme her. Men jeg kom ikke her for andet end fodbold, så det lykkedes vi med, siger Bendtner.

Nicklas Bendtner og Rosenborg har fået en skidt start på sæsonen. Foto: Vidar Ruud/Ritzau Scanpix

Han afslører også, at landstræner Åge Hareide var med til et af møderne, da han skulle overbevises om, at Rosenborg var en god idé, og han blev meget ked af det, da billetten til VM-truppen røg.

Buffon og Pogba

En lytter vil vide, hvem den bedste spiller, som Bendtner har spillet sammen med er.

- Der har været mange helt exceptionelle. Jeg kan sige, at den spiller, der har overrasket mig mest som personlighed og ved at være en fuldstændig fantastisk fyr var Gigi Buffon, siger Bendtner, der stadig har et godt forhold til en anden tidligere holdkammerat fra Juventus-tiden.

- Jeg boede tæt på Pogba i Torino, og vi kørte ofte sammen til træning, og vi sås meget sammen uden for banen. Men når vi så tager væk fra hinanden, så bliver det mere, at man skriver sammen, eller lige snakker kort, frem for at man snakker sammen hver dag. Det er en anderledes form for venskab, selvom det stadig er et venskab.

- Hvis Pogba var i England, og jeg også var i England, så kunne det godt være, at vi lige ville mødes og snakke, hvis det kunne lade sig gøre, siger Bendtner om den nuværende Manchester United-spiller.

Pogba og Bendtner i 2012 i Juventus-tiden. Foto: AP

Da Bendtner var ung, kunne han have skrevet kontrakt med FCK, men skiftede i stedet fra ungdomsholdet i KB til Arsenal. Der var ellers mange klubber, der ville have ham efter et godt indtryk til U16-turnering mod Spanien og Portugal.

- Det var de største klubber i de forskellige lande. Der var sat en tur op, men efter besøget hos Arsenal havde jeg så god en følelse, at det føltes rigtigt at ende her.

Han så op til typer som Dennis Bergkamp og Thierry Henry og ville gerne have karrierer som dem. Og måske bliver det ligesom for sidstnævnte til en trænerkarriere for Bendtner.

- Når jeg stopper med min fodboldkarriere, vil jeg højst sandsynligt gå ind i tv samtidig med, at jeg tager træneruddannelsen. Jeg vil gerne være træner ja, siger Bendtner og afslører forkærlighed for tiki-taka-bold.

Snød tysklærer med kage

Måske er det dog ikke lige Tyskland, han skal tilbage til og være træner. Da han spillede i Wolfsburg snød han nemlig lidt med sprogundervisningen.

- Da jeg kom til Tyskland skulle jeg lære tysk, og jeg var ikke ret glad for det. Så fandt jeg ud af, at min tysklærer godt kunne lide kage, så hver gang han kom på besøg, og vi havde en time sammen, så startede jeg med at bage kage til ham eller tilbyde ham kage.

- Så den første halve time sad vi og talte generelt, mens han spiste kage, og så havde vi en halv time til at lære tysk, griner Bendtner, der under podcasten tygger på tyggegummi, som han altid gør.

Bendtner hygger sig med Wolfsburg-fans - men tysk-timerne gik mere op i kage. Foto: Jonas Olufson/Polfoto

Tygget siden skolemælk

- Det er noget, jeg altid har haft, siden jeg var lille. I skoletiden fik man skolemælk med et langt hvidt sugerør, som man stak ned i mælken.

- Så har jeg altid haft det hvide sugerør i munden hver dag siden skoletiden. Det har ligget lige for mig altid at have et eller andet i munden. At rende rundt med et stort hvidt sugerør, når man bliver ældre, er ikke så populært, og så blev det tyggegummi. Jeg har mange forskellige varianter derhjemme, siger Bendtner, der også fortæller, at det går godt med hans bog, der er på vej.

- Det bliver en fodboldbog, der bliver anderledes, for der kommer rigtig meget liv i også. Jeg kan ikke afsløre for meget, men det bliver en god blanding af personlighed og fodbold.

I podcasten kommer Bendtner også ind på valget af trøjenummer, forholdet til laks, Lionel Messi og den snedige presse samt fortæller om tatoveringer og yndlingskunst. Du kan høre den i fuld længde lige her.

Mandag spillede Rosenborg hjemme mod Strømsgodset, hvor det blot blev til uafgjort. Dermed er man uden sejr i sæsonens fire første kampe, og der tales om krise i storklubben.

