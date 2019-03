Bendtner afslører: Gode tilbud fra andre klubber

Da Nicklas Bendtner for præcis to år siden underskrev en kontrakt med Rosenborg, blev der lagt en karriereplan for den danske angriber, som formentlig havde regnet med at skulle prøve sig af i en større klub igen.

Sådan skulle det dog ikke gå.

To år senere er Nicklas Bendtner fortsat Rosenborg-spiller, og der er næppe den helt store interesse for angriberen, som for nylig afsonede en straf på 50 dages ubetinget fængsel.

I et interview med Eurosport Norge åbner han nu op for, at han ikke havde regnet med stadig at befinde sig i den norske klub på nuværende tidspunkt, da han skrev under på kontrakten.

- Nej, det havde jeg ikke på det tidspunkt. Der var lagt en ganske god, fast plan for, hvordan tingene skulle udvikle sig. Som man ved i fodbold, og livet generelt, så er det ikke altid, at tingene går som planlagt. Så må man tilpasse sig situationen, og der er gået fint, lyder det fra Nicklas Bendtner, som slår fast, at han er glad for at være i Rosenborg.

Bendtner forbereder sig på den nye sæson. Foto: NTB Scanpix

- Jeg har det fortsat godt her i Rosenborg, og jeg har aldrig haft travlt med at forlade klubben. Jeg har haft gode tilbud fra andre klubber uden, at jeg har valgt at takke ja. Det siger lidt om, at jeg har det godt her, og nogle gange skal man være glad for det, man har. Der er et gammelt ordsprog, som siger, at det er bedre med en fugl i hånden end to på taget, siger den 31-årige dansker.

I øjeblikket er Nicklas Bendtner rejst med Rosenborg-truppen til Marbella, hvor den norske storklub forbereder sig til den nye sæson i Norge.

