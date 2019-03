Bendtner-comeback i fare

Nicklas Bendtner er ikke just først på holdkortet i norske Rosenborg få dage fra sæsonpremieren i den norske Eliteserien.

Således havde den nye Rosenborg-træner, Eirik Horneland, ganske enkelt ikke den danske angriber med i truppen i den sidste testkamp mandag mod svenske Norrköping.

Og det selv om danskeren nu har trænet med i en hel måned efter at have afsonet 50 dage med fodlænke i sin lejlighed i København.

- Vi var enige om, at han havde et for dårligt udgangspunkt efter Marbella (klubbens træningslejr på den spanske Solkyst, red.). I mandags (forrige mandag, red.) forlod han træningen med lidt småproblemer. Så han havde to dage fri og altså et for tyndt udgangspunkt til at gå ind i den kamp, siger Eirik Horneland til VG.

Han forklarer, at Bendtners indstilling ikke fejler noget, men at han altså stadig mangler en del på grund af afsoningen af voldsdommen i januar og februar

– Han har trænet godt i styrkelokalet, men det er noget helt andet at spille fodbold. vi mangler at få noget fodboldtiming og den rigtige balance ind i hans træning, siger Horneland.

Han svarer undvigende på, om Nicklas Bendtner er klar til sæsonpremieren søndag mod Bodø/Glimt, og holdets anfører, danske Mike Jensen, er heller ikke alt for optimistisk.

- Han kom tilbage med et godt grundlag. Så ved vi alle, at du har brug for kamptræning i benene, før du føler dig helt på toppen. Så vi må se, om det rækker til sæsonpremieren, siger Mike Jensen.

De to repræsenterede tirsdag Rosenborg på den traditionelle mediedag inden sæsonstarten på nationalarenaen Ullevaal. Her var Nicklas Bendtner ikke - han var hjemme i Trondheim, hvor han deltog i dagens træning, men i øvrigt ikke havde noget at sige til de fremmødte journalister.

Ny træner sætter Bendtner på plads: - Han orker det ikke