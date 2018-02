Bendtner er single igen: Kæresten har fjernet alt

Nicklas Bendtner sidder i øjeblikket ude med en skade, men på kærlighedsfronten går det ikke meget bedre for den danske superstjerne.

Ifølge hans nu angivelig tidligere kæreste Natasja Madsen danner hende og Nicklas Bendtner ikke længere par, da Natasja Madsens civilstatus er angivet som 'single' på Facebook. Derudover har hun slettet alle billeder af Nicklas Bendtner på sin Instagram.

Nicklas Bendtner sagde ellers i et stort interview med Euroman, at han ikke havde oplevet lignende kærlighed tidligere.

Her ses det, at Natasja Madsen er single, ifølge Facebook. Foto: Screenshot Facebook.

- Hun har en anderledes indstilling til kærligheden, end hvad jeg ellers har prøvet. Det har nok fået mig til at åbne mig på en anden måde, ikke bare over for hende, men også for andre mennesker på et mere generelt plan. Til at se mere positivt på livet, sagde Bendtner tidligere i februar til Euroman.

Nicklas Bendtner har ellers oplevet stor sportslig succes i sin tid i norske Rosenborg. I sin første sæson blev han topscorer med 19 mål. Successen gjorde også, at han blev udtaget til landsholdet i august 2017- Han havde ikke været på landsholdet siden november 2015. Danskeren kunne godt forstå, hvorfor der skulle gå så lang tid, før at han blev udtaget igen.

- Det er helt fair, jeg først er med nu. Jeg har ikke været i form og i en forfatning, der har berettiget til at være på landsholdet, sagde Bendtner til Ekstra Bladet dengang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicklas Bendtners agent, Ivan Marko Benes, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Derudover har Ekstra Bladet prøvet at kontakte Nicklas Bendtner men uden held indtil videre.

