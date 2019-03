Bendtner erkender: - Vil gerne leve hendes liv

Nicklas Bendtner spillede søndag sin første kamp i næsten 100 dage, da han startede inde i træningskampen mod Brann, der blev tabt med 0-1.

Den danske angriber, der nu er sluppet fri af fodlænken fra voldssagen mod taxa-chaufføren i efteråret, blev taget ud efter 74 minutter og afløst af Mikael Tørset Johnsen, uden det gjorde nogen forskel.

Mens Bendtner altså er i Marbella på træningslejr, så er kæresten Philine Roepstorff i Thailand på modelarbejde.

- Ja, det er jo hendes job. Jeg vil gerne leve det liv, som hun lever. Ville du ikke også det? Det havde været meget dejligt, siger Bendtner til Adresseavisen.

- Nu er hun i Thailand. Så skal hun videre til Paris og Tel Aviv. Det er ikke dårligt, siger Bendtner.

Kæresten på modelarbejde et eksotisk sted



Nicklas Bendtner på træningsbanen i Rosenborg. Foto: Erik Eikebrokk

Den danske angriber slår dog fast, at Trondheim er et fint sted for det kendte at have som hjemby.

Til vinter udløber kontrakten dog for danskeren i Rosenborg, og allerede til sommer kan han forhandle omkring et gratis skifte til en anden klub.

- Jeg forstår, at spørgsmålene omkring dette vil fortsætte med at komme, men lige nu ligger mit fokus på at gøre det godt for Rosenborg frem til sommerpausen, siger Bendtner.

Han har endnu ikke snakket med Rosenborg om at forlænge aftalen.

- Jeg tænker kun på at komme i god form og ser frem til, at næste transfervindue åbner, og så må vi se på, hvilke muligheder der ligger her, siger Bendtner.

Han anerkender, at de fem mål i sidste sæson var for lidt og peger på, at han minimum burde lave 15 kasser.

I foråret ligger der mange søndagskampe for Rosenborg, og det betyder, at angriberen ikke får de store muligheder for at tage på rejser væk fra Norge.

- Eller jo, vi har tidspunkter, hvor vi får to dage fri, og der kommer jeg selvfølgelig til at rejse, men når vi kun har en enkelt fridag, så er det ikke muligt, siger Bendtner, der altså drømmer om at leve kærestens liv med de mange rejser.

Foreløbig har fodboldkarrieren budt på ophold i England, Italien, Tyskland og Norge, hvor han har spillet for Arsenal, Birmingham, Sunderland, Nottingham Forest, Juventus, Wolfsburg og Rosenborg.

