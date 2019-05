'Bendtner har ingen fremtid'

Det ser svært ud for Bendtner, der ikke får meget spilletid under den nye træner i Rosenborg

Selvom Rosenborg BK fik en længe ventet ligasejr søndag aften takket være en scoring fra Mike Jensen, er det norske storhold langt fra tilbage på sporet.

Det vurderer norske Adresseavisens sportskommentator, Birger Løfaldli, der dækker klubben tæt.

'Før Sarpsborg-kampen tog Horneland et drastisk valg. Han vragede klubbens største stjerne, Nicklas Bendtner. Han vragede også den tidligere topscorer Alexander Søderlund,' skriver han blandt andet.

En falmet stjerne

Søndag var både Bendtner og Søderlund fravalgt til fordel for 19-årige Erik Botheim. Særligt Bendtner er røget ned i hierakiet under Horneland, der overtog roret i januar.

'Den tidligere Juventus- og Arsenal-spiller er for øjeblikket tredjevalg som angriber i Rosenborg,’ konkluderer Løfaldli med henvisning til 31-årige Bendtner.

'Tidligere i sæsonen er det blevet påpeget, at Bendtner har brug for kamptræning for at komme i form. Med nul spillet minutter i sidste uge slås det fast, at Bendtner ikke har nogen fremtid i Hornelands Rosenborg. Han var heller ikke med holdet til pokalkampen mod Rørvik.'

Nyt blod

For at den norske storklub skal tilbage på tronen, skal der ske drastiske ændringer i omklædningsrummet, vurderer sportskommentator.

'Horneland skal have en spillergruppe, der lytter til ham, ofrer sig for ham og hjælper med at realisere ideerne om, hvordan RBK vil spille fodbold.'

Siden sin ankomst til Norge har Bendtner spillet 55 kampe i Eliteserien med 24 scoringer til følge. Om der kommer flere kampe til den 1.94-høje dansker må være op til Erik Horneland.

Sejren mod Sarpsborg var Rosenborgs første sejr i ligaen. De er nu placeret på næstsidste pladsen i den bedste norske liga.

Fan-flugt

Tusindvis af ellers trofaste fans har vendt klubben ryggen som følge af de elendige resultater.

Således er der i gennemsnit 5000 færre mennesker på lægterne til hjemmekampene på Lerkendal med plads til 21.850 tilskuere.

Søndag aften var ingen undtagelse, da mere end halvdelen af stadion stod gabende tomt

