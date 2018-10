Bendtner i Rosenborg-comeback: Fuld tillid og spilletid

Nicklas Bendtner var tilbage på fodboldbanen efter knap to måneders skadespause, men den danske angriber måtte gå målløs fra banen, da Rosenborg på udebane spillede 0-0 mod Lillestrøm i den norske Eliteserie.

Det var Bendtners første optræden for den norske klub, siden han var involveret i en voldsepisode i København i sidste måned.

Dengang var han i Danmark for at få behandling for en lårskade, som har holdt ham på sidelinjen, siden han måtte lade sig udskifte i en kvalifikationskamp til Europa League i slutningen af august.

Rosenborg-træner Rini Coolen satte den tilbagevendte forward ind som midterangriber på et hold, der måtte undvære den sygdomsramte Mike Jensen.

Bendtner spillede alle 90 minutter, men trods den danske angribers comeback lykkedes det altså ikke Rosenborg tage en sejr. Klubben fra Trondheim har blot hentet to point i de seneste tre ligakampe.

Fire spillerunder før afslutningen på den norske sæson er Rosenborg dog i spidsen for ligaen med Brann som nærmeste forfølger.

