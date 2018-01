Bendtner misser mange kampe: 'Vi skal have ny angriber'

Rosenborg har hele vinteren haft travlt med at fortælle, hvor glade de er for, at Nicklas Bendtner gerne vil blive i klubben også i den kommende sæson, der indledes 11. marts mod Sarpsborg.

Men den danske angriber kommer til at misse en del kampe i den nye sæson, og det får nu klubbens kantstjerne Pål André Helland til at kræve indkøb til angrebet.

- I og med, at Matti (Matthias Vilhjalmsson knæskadet i september, red) sikkert ikke er tilbage før ud på efteråret, og Nicklas Bendtner vil være væk i mange kampe på grund af VM, så må vi have en ny angriber, siger Helland til Adresseavisen.

Han mener ikke, at det er nok med 18-årige Erik Botheim som backup.

- Både Botheim og Andreas Helmersen kan blive vanvittigt gode. Men hvis Nicklas Bendtner skulle blive skadet, og de må trække læsset alene i år, så kan det blive et lidt for tungt åg at bære for dem,

Den norske Eliteserie spiller adskillige runder, mens der er VM i Rusland, og da Bendtner også skal i træningslejr med det danske landshold inden da, så vil han ifølge Adresseavisens udregninger minimum misse fem liga-kampe for Rosenborg.

Går Danmark helt til finalen, så vil Bendtner misse hele otte kampe ud af sæsonens 30 kampe - altså mere end en fjerdedel af sæsonen, lyder avisens regninger, der formentlig tager hensyn til, at der også skal inkluderes sommerferie til danskeren.

VM spilles fra 14. juni til 15. juli, og den norske Eliteserie holder mystisk nok først sommerpause fra 9. juli til 5. august.

Bendtner og sønnen Nicholas på træningsanlægget i Trondheim. Foto: René Schütze

Tænksom Bendtner: Første gang min plan er lykkedes

Helland mener også, at Rosenborg bør købe en spiller i det centrale forsvar, hvor det kan komme til at gå udover en anden dansker nemlig Jacob Rasmussen.

- Tore Reginiussen var årets spiller i Norge i fjor, og den nye stopper skal være god for at gå ind foran Jacob Rasmussen, hvis Jacob får en god opstart, siger Helland.

- Jeg er lidt usikker på, om vi bør hente en udviklingsspiller eller en etableret spiller, hvor man ved, hvad man får, men vi skal i hvert fald have et nyt ansigt ind, siger Helland.

Pål André Helland kan eventuelt også se Rosenborg hente en ny midtbanespiller, mens han sjovt nok ikke mener, at der er behov for forstærkning på kantpladserne, hvor stjernen Samuel Adegbenro, svenske Jonathan Levi, 25-årige Yann-Erik de Lanlay, og han selv spiller...

Rosenborg har allerede indledt træningen frem mod den nye sæson, men Nicklas Bendtner venter med at møde ind til 20. januar.

SÅDAN KOLLIDERER ROSENBORG OG VM

13. maj Stabæk-Rosenborg

16. maj Rosenborg-Lillestrøm

21. maj Haugesund-Rosenborg

27. maj Rosenborg-Brann

2. JUNI SVERIGE-DANMARK (TESTKAMP)

11. juni Tromsø-Rosenborg

16. JUNI DANMARK-PERU (VM)

21. JUNI DANMARK-AUSTRALIEN (VM)

24. juni Rosenborg-Vålerenga

26. JUNI DANMARK-FRANKRIG (VM)

1. juli Sandefjord-Rosenborg

7. juli Rosenborg-Tromsø

15. JULI VM-FINALE (EVT DANMARK)

5. august Ranheim-Rosenborg

12. august Rosenborg-Stabæk

