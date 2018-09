Bendtner nægter sig skyldig - bliver i Rosenborg

Nicklas Bendtner afviser den sigtelse for vold, som han politiet har rejst mod ham.

- Min klient nægter sig skyldig. Der ud over har jeg ikke yderligere kommentarer, fastslår advokat Anders Nemeth over for Ekstra Bladet.

Nicklas Bendtner var natten til søndag involveret i en volds-episode i det indre København, der mundede ud i, at en taxi-chauffør brækkede kæben.

Politiet blev tilkaldt, og den danske fodboldspiller blev klokken 2.41 sigtet for vold efter paragraf 244 - den såkaldt 'milde' voldsparagraf.

Ordensmagten er fortsat i gang med efterforskningen, og det er endnu ikke afgjort om sagen skal for retten.

Nicklas Bendtner var tirsdag hovedperson ved et pressemøde i Trondheim. Foto: Lars Poulsen

Indtil da får Nicklas Bendtner lov til at fortsætte i fodboldklubben Rosenborg.

Den danske angriber beklagede på et pressemøde tirsdag, at han har været involveret i en voldsepisode i weekenden.

Han fortalte, at han gerne ville have være episoden foruden, og at han forsøgte at undgå den.

- Jeg har været involveret i en yderst uheldig og for mig stærkt ubehagelig episode. Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at situationen skulle udvikle sig, som den gjorde.

- De folk, jeg har delt omklædningsrum med i halvandet år, ved heldigvis godt, at jeg ikke er en voldsmand, siger Bendtner.

Hvis Bendtner bliver dømt for vold, så vil Rosenborg tage sagen op til overvejelse igen.

- Vi har ikke vurderet, hvad vi gør, hvis Nicklas bliver dømt for vold. Så må vi vurdere situationen igen, siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug.

Det var ikke mange detaljer, Bendtner ville ud med om weekendens episode.

- På grund af den verserende sag i retssystemet, kan jeg ikke udtale mig yderligere, men henviser til min advokat, Anders Nemeth, siger Bendtner.

