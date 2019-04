Bendtner på vej i retten - igen

Den 31-årige danske Rosenborg-angriber vil have et nedslag i prisen på det kæmpe hus, som han i 2017 købte i Trondheim. Onsdag er der et forberedende retsmøde i byretten

Nicklas Bendtner kan havne i retten. Igen …

Denne gang handler det dog ikke eskapader i nattelivet, men om et huskøb. Og Bendtner mener, at han er den forudrettede part.

Da han i 2017 kom til Rosenborg, købte han et en funkishus i Trondheim.

Ifølge Adressaavisen betalte Bendtner omkring 18 mio. norske kroner (ca. 14,5 mio. kr.) for det 547 kvadratmeter store hus, og dermed klatrede danskeren ifølge avisen op på podiet over de dyreste huskøb i den norske by.

Men noget tyder på, at Bendtner betalte for meget. I hvert fald ønsker han et afslag i prisen og er klar til at gå rettens vej for at få det.

Adressaavisen skriver, at retslisten for byretten i Sør-Trøndelag viser, at der onsdag er sat en halv time af til et forberedende retsmøde.

Det er en såkaldt 'almindelig tvistsag', og sagen handler om en prisafslag efter køb af fast ejendom.

Parterne i sagen er Nicklas Bendtner, Cecilie Sveen, Protector forsikring og Tore Sveen.

- Sælgersiden er uenig i kravet, skriver direktør Merete Christensen Bernau i Protector forsikring i en e-mail til Adresseavisen.

Det er dette hus, som striden drejer sig om. Pr-foto: Heatark.no

Hun henviser til Bendtners advokat, Johan G. Bernander, for en redegørelse for, hvorfor Bendtner kræver et afslag i prisen, og hvor meget han kræver.

Bendtners advokat har dog ikke meget at sige.

- Ingen kommentarer, lyder beskeden til Adresseavisen.

Nicklas Bendtner købte i 2017 huset af Tore Sveen, men sidste efterår kom det frem, at han ønskede at sælge det igen. Årsagen var, at det var for stort.

- Vi bruger ikke alle rummene. Derfor vil vi gerne leje noget i stedet for. For eksempel en halvpart eller en lejlighed. Noget mindre, sagde Bendtner, der bor sammen med Philine Roepstorff, til Adressaavisen.

Huset har været til salg i omtrent et halvt år.

