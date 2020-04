Bendtner sænker prisen

Nicklas Bendtners hus i Trondheim har fået et nøk nedad

- Huset er lækkert og eksklusivt, og vi skal nok få det solgt, sagde ejendomsmægler Kent Nergård i 2018 til norske Adresseavisen, da Nicklas Bendtners funkishus i Trondheim lige var kommet på markedet.

Nu står der 2020 på kalenderen, og den 553kvm store bolig er stadigvæk til salg.

Men nu er prisen dog sat ned.

Ejendommen stod til 18 millioner norske kroner - svarende til næsten 12 millioner danske kroner - og nu er den så sat ned til 17,5 millioner norske kroner, som er cirka 11,6 millioner danske kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ejendomsmægler Kent Nergård, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Bendtners nye liv: 72 kvadratmeter lejlighed

Nicklas Bendtner købte boligen tilbage i 2017, hvor han kom til Rosenborg, men ønskede allerede at sælge et år efter, bl.a. fordi han blev forstyrret af droner, der lurede på hans privatliv.

I angriberens bog, der udkom i slutningen af 2019, beretter han også om, at huset blev et slags udflugtsmål for folk i alle aldre.

I bogen fortælles det også, at Rosenborgs formand Ivar Koteng tilbød at overtage huset, hvis Bendtner ikke kunne få det solgt til prisen.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte ejendomsrigmanden for at høre, om tilbuddet stadig står den dag i dag.

Bendtner og kæresten tager seerne med på boligjagt i deres nye program. Foto: Linda Johansen

Nicklas Bendtner har også sin luksuslejlighed i København til salg, og i de nye afsnit af Dplay-programmet 'Bendtner og Philine' fortæller den tidligere landsholdsstjerne, at de kigger efter hus i Nordsjælland.

Parret ser på et hus til 32 mio. - lidt i den dyre ende, som kæresten formulerer det i programmet.

