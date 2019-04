Bendtner sendt ned til reserverne: - Jeg har det godt

Angriberen fik tirsdag spilletid for Rosenborgs reserver, men synes selv, at han er god nok til at indgå i førsteholdets startopstilling

Bendtner spiller ikke fra start, fordi han trænger til mere kamptræning.

Sådan lyder meldingerne fra Rosenborg-træner Eirik Horneland til det norske medie VG.

- Bendtner er klar, når han kan spille 90 minutter igen. Dem, som skal starte en fodboldkamp, skal kunne spille 90 minutter uden udskiftning. Vi så i sidste kamp, at han (Bendtner, red.) ikke har evnerne lige nu til at spille 90 minutter.

Tirsdag fik Bendtner så lidt tiltrængt kamptræning for Rosenborgs reserver

Efterfølgende er han ikke helt parat til at tilslutte sig chefens udmelding om, at han har formmæssige mangler.

- Øh, det er trænerens beslutninger og valg, lyder det.

- Det er en uvant rolle for mig, men det handler om at hjælpe holdet på bedst mulig vis. Enten starter du eller ikke, vi alle har et fælles mål om at vinde kampen. I mit tilfælde var jeg på bænken, så jeg måtte hjælpe med min erfaring som spiller.

- Hvordan føler du selv, formen er?

- Jeg har det godt. Jeg har trænet rigtig godt, siden jeg kom tilbage.

- Så er du klar til næste kamp?

- Ja, det er jeg.

Eirik Horneland var den første Rosenborg-træner til at bænke Bendtner på hjemmebanen Lerkendal, siden Bendtner skiftede til klubben i 2017.

Den nye Rosenborg-træner ville ikke give et klart tidspunkt for, hvornår Bendtner er i stand til at kunne spille fuld tid igen.

Den danske anfører for Rosenborg, Mike Jensen, siger, at der er fremgang fra nederlaget til Bodø/Glimt og den uafgjorte kamp mod Odd i mandags.

