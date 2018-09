Bendtner sigtet for vold: Sådan behandler politiet sagen

Målsætningen er, at voldssager med sigtede færdigefterforskes inden for en måned

Nicklas Bendtner kan forvente en hurtig afklaring på den sigtelse for vold, som han blev udstyret med klokken 02.41 natten til søndag i indre København.

Her blev han, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, anholdt og sigtet efter straffelovens § 244, den milde voldsparagraf, for at have slået en taxachauffør i hovedet. Han blev dog løsladt igen.

Ifølge Rasmus Krochin, kommunikationschef hos Dantaxi, måtte taxachaufføren efterfølgende på operationsbordet med en brækket kæbe, og i dag kommenterede Nicklas Bendtners klub Rosenborg sagen i en pressemeddelelse.

- Hvis sagen havner i retssystemet, er vi trygge ved, at det danske retssystem håndterer denne sag på den rigtige måde, skriver de.

Voldssagen bliver efterforsket af Station City i København, men her ønsker vicepolitiinspektør Brian Belling ikke at kommentere sagen eller sagens personer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicklas Bendtner er havnet i en kraftig modvind. Foto: Ole Martin World / Ritzau Scanpix.

- Vi har fået en voldsanmeldelse mod en taxachauffør, og den efterforsker vi. Yderligere kan jeg ikke udtale mig i den sag, siger han.

- Hvornår kan man forvente, at en voldssag som denne er færdigefterforsket?

- Det gør vi, så hurtigt vi kan, men vi har som udgangspunkt 60 dage til de voldssager, hvor der er sigtede, samlet set. Efter 30 dage skal der rejses tiltale og i retten inden 60 dage, hvis det ender der, siger han.

I et svar til Folketingets Retsudvalg fra juni i år om de gennemsnitlige sagsbehandlingstider fremgår det, at der i 2017 var 3270 sager, der var omfattet af målsætningen om en sagsbehandlingstid på 30 dage, før sagen sendes til retten.

Heraf blev 58,5 procent af sagerne efter Straffelovens §244-246, indbragt for retten inden for 30 dage. 20,2 procent blev sendt til retten inden for to måneder, og 21,3 procent efter to måneder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bendtner kan se frem til hurtig behandling af sagen. Foto: All over press.

Herefter er målsætningen for berammelse ved domstolene fastsat til 30 dage og syv dage til hovedforhandling og domsafsigelse.

Hvis der så falder dom i en voldssag, er målsætningen, at strafafsoningen for dømte, der ikke er varetægtsfængslede, skal iværksættes senest 30 dage efter endelig dom.

Nicklas Bendtner har endnu ikke selv udtalt sig om sagen.

I pressemeddelelsen fra hans klub Rosenborg skriver de, at de blev orienteret søndag formiddag om, at der havde været en uheldig hændelse i København, hvor Nicklas Bendtner havde været involveret.

- Det var en meget nedtrykt Nicklas Bendtner, som selv kontaktede klubben og informerede om, hvad der var sket, skriver de blandt andet og fortæller, at de brugte hele søndagen på at indhente så meget fakta som muligt.

