Bendtner slagtes - bundkarakter!

Den tidligere danske landsholdsangriber er langt for fordums styrke. Det kan aflæses på banen - og i karaktererne i medierne efter Molde-ydmygelsen søndag

Katastrofe-tendenserne fortsætter i den norske storklub Rosenborg BK, hvor flere danskere er med til at yde en miserabel indsats. En indsats, det gør, at klubben øjeblikkeligt ligger på en sidsteplads i den bedste norske række.

Søndag var det Moldes tur til at nedsable det tidligere tophold 3-0, hvor både Nicklas Bendtner og Mike Jensen var på banen.

Særligt førstnævnte får gevaldige hug i de norske medier.

Karakteren ’1’ er netop, hvad Bendtners præstation rækker til ifølge Adresseavisen, hvilket er den absolut laveste score.

’Ufarlig offensiv og ovenikøbet involveret i flere mål i egen ende’, lyder den korte beskrivelse af den tidligere landsholdsangribers præstation.

På bunden af karakterskalaen ligger Bendtner sammen med holdkammeraterne Even Hovland og Pål André Helland.

Danskermakker Mike Jensen rammer karakteren ’2’ og kritiseres for at være for ivrig i det fremadrettede spil.

Landstræner på udkig

Landsholdstræner Åge Hareide, der trænet begge klubber og spillet i Molde, var også på lægterne.

- Det er skuffende at se. De kan ikke optræde sådan, hvis de fortsat vil være et tophold. De må arbejde sammen. Der er for meget en og en, sagde han efter kampen til Adresseavisen.

Efter fem kampe i den nye sæson har Rosenborg blot formået at skrabe to point sammen.

Bendtners kontrakt med Rosenborg udløber 31. december.

Den danske Molde-back så hele kampen fra bænken og fik derfor ikke kakarter.

