Bendtner tilbage fra ferien - tager fusen på chefen

Den havde han ikke set komme: Rosenborgs cheftræner erkender, at han igen er blevet overrasket over sin danske stjerne

Da Nicklas Bendtner som en anden Vladimir Putin satte sig op på en hest i bar overkrop og blev foreviget til sin Instagram-konto, blev hans omverden og tusindvis af følgere klar over, at manden bestemt ikke har brugt juledagene på at suge fedt til sig fra diverse julefrokoster.

Nærmere tværtimod.

Det var en top-trimmet Bendtner, der tog til Chile på ferie med kæresten, Natasja Madsen.

Det er nu overstået, og Bendtner er stødt til Rosenborg-træningslejren på Gran Canaria.

Og her har den formstærke Bendtner allerede gjort indtryk på cheftræner Kåre Ingebrigtsen efter to dage.

- Nicklas ser virkelig godt ud. Han har trænet godt og er i meget god fysisk form, siger han til Adresseavisen.

Bendtner er stødt til lejren senere end de andre, da han har fået bevilliget ekstra ferie som følge af starten i Trondheim sidste år, hvor han kom til midt i den engelske sæson.

Det har Kåre Ingebrigtsen endnu ikke haft grund til at beklage.

For Bendtner er ikke bagefter de andre i truppen. Nærmere tværtimod.

- Det bliver lidt sådan, at man glemmer det i december, når man er væk fra hinanden. Men vi fik en påmindelse i går: På hvor god Nicklas faktisk er, siger cheftræneren.

Interessant sæson i vente

Han fortæller, at truppens to uger på den spanske ferieø handler om fysisk træning.

- Vi kører hårde træninger hver dag. Ofte med en ekstra dessert mod slutningen, siger Ingebrigtsen med henvisning til udholdenhedstræning.

Først ved hjemkomsten til Norge går der træningskampe i den for mesterholdet, inden man drager sydpå igen til La Manga, hvor der venter potent modstand i skikkelse af russiske Krasnodar og Rubin Kazan i februar.

Der venter en interessant sæson for Nicklas Bendtner i Eliteserien.

Dels er han fortsat den største stjerne i norsk fodbold, dels er han forsvarende mester og topscorer, men samtidig får han nu mulighed for en rolig opstart og dermed langt bedre vilkår frem mod sæsonstarten.

Han har som så mange andre danske spillere VM-slutrunden i Rusland til sommer som det store mål.

Rosenborg åbner sæsonen 11. marts mod Sarpsborg.

