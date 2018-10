Bendtner tiltalt: Sådan reagerer Rosenborg

Rosenborg var torsdag formiddag ikke bekendt med, at klubbens danske angriber Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod en taxachauffør i København.

I september blev den danske angriber sigtet i sagen, og nu har politiet valgt at rejse tiltale.

- Det kender jeg ikke noget til, siger Tove Moe Dyrhaug, der er daglig leder i Rosenborg.

Hun vil ikke svare på, om det betyder noget for Rosenborg, at politiet har rejst tiltale.

- Det har jeg ikke nogen kommentar til. Jeg må sætte mig ind i sagen.

- Jeg er på ferie lige nu, så jeg har ikke flere kommentarer til det nu, siger Tove Moe Dyrhaug.

Norske VG har fanget sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, men han er heller ikke videre meddelsom, da han bliver spurgt, om det vil have noget at sige, at Bendtner nu er tiltalt.

- Nej.

- Planlægger I at bruge ham på almindelig vis?

– Ja, skulle vi ikke det? Vi kommenterer ikke det her. Dette har vi svaret på flere gange før. Vi følger sagens gang uden, at vi vil kommentere dette, svarer Bjørnebye.

Ekstra Bladet har prøvet at få fat på Dyrhaug samt Bjørnebye. Indtil nu forgæves. Med en sag, der er forhåndsberammet til 2. november kunne det ellers være interessant at vide, hvordan det stiller Bendtner i forhold til Rosenborgs kampe 1. og 4. november.

Sagen begyndte at rulle i september, da Bendtner sammen med sin kæreste tog en taxa i det indre København. Her kom de op at skændes med chaufføren, og det endte i et fysisk opgør. Taxachaufføren brækkede kæben to steder.

Advokaten Mette Grith Stage, der repræsenterer taxachaufføren, oplyser, at der er udarbejdet et anklageskrift mod begge parter.

Københavns Politi, der har efterforsket sagen, ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere de rejste tiltaler.

Taxachaufføren nægter sig skyldig, og Bendtner har tidligere nægtet sig skyldig gennem sin advokat Anders Németh.

