Bendtner-træner griner af rygter: - Sådan er det med Nicklas

Nicklas Bendtners norske træner afviser, at danskeren er på vej til Tyrkiet

Flere medier har de seneste dage sendt Nicklas Bendter til Tyrkiet efter en fremragende sæson i norske Rosenborg.

Rygterne svirrer blandt andet i tyrkiske medier, fordi Bendtner er blevet fotograferet i Tyrkiet henover nytår. Rejsen skyldes dog ikke en forestående transfer.

Det siger Rosenborgs træner, der ikke har meget tilovers for historierne.

- Jeg har bare hørt at der er er nogle spekulationer og griner bare af det. Uanset hvor han dukker op, bliver der spekulationer, siger Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen til norske VG.

Rejser med kæresten

På sin Instagram-profil lægger Bendtner ikke skjul på sin heftige rejseaktivitet med kæresten Natasja Madsen, og det skaber rygter, medgiver træneren, der dog ikke ligger vågen om natten af den grund.

- Havde der været en fodboldklub på Maldiverne, så havde han sikkert spillet der. Og skulle han tage en tur til London næste weekend, så er vi virkelig i gang. Sådan er det med Nicklas. Vi griner bare af det. Rosenborg har ikke snakket med nogen klubber, siger Kåre Ingebrigtsen.

Ifølge VG er træneren ligeglad, hvor Bendtner befinder sig i sin ferie, når bare han dukker op på arbejde 15. januar, når Rosenborg-spillernes samles igen.

- Det er ingenting som tyder på at, der kommer til at ske noget, siger Ingebrigtsen om et eventuelt salg af danskeren i januars transfervindue.

Nicklas Bendtner skiftede til Rosenborg fra Nottingham Forest i marts sidste år og har siden vundet både mesterskab og topscorerpris i den norske liga.

Rygter har sendt Nicklas Bendtner til Tyrkiet efter en stærk sæson i Norge. Foto: AP

Se også: United-stjerne var modelkæreste utro med brystbombe

Se også: Mere hæder til Bendtner: Med på Årets Hold

90 minutter om Premier League: Her skal din klub købe ind